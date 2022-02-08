Дмитрий Азаров обсудил с самарскими учеными передовые разработки в области цифровой медицины

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Во вторник, 8 февраля, в День российской науки, губернатор Дмитрий Азаров и академик РАН, председатель Совета ректоров вузов региона, спикер областного парламента Геннадий Котельников встретились с научным коллективом и оценили перспективные разработки Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

Основным направлением деятельности ИИР является создание и интеграция инновационных продуктов и технологий в сфере медицины, образования и промышленности. В 2019 году институту был присвоен статус лидирующего исследовательского центра цифровой экономики в области технологии виртуальной и дополненной реальности. В прошлом году в Самаре на улице Льва Толстого, 115 открылся новый корпус СамГМУ, где разместился ИИР. Сегодня, в День российской науки, здесь продемонстрировали реализованные идеи.

Ученые института разработали больше 50 инновационных проектов. «Это проекты по восстановлению пациентов после сложных заболеваний, по телемедицине, проекты по образованию, – рассказал проектный директор ИИР Сергей Ровнов. – Мы используем самые современные технологии в сфере виртуальной и дополненной реальности. Например, у нас есть прототип системы, которая будет автоматически проводить хирургическую операцию без участия человека».

Среди уникальных разработок института – специальный VR-тренажер для обучения сотрудников станции «Скорой помощи». С помощью такого оборудования медработники учатся, к примеру, пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких при низкой сатурации. «Этот программно-аппаратный комплекс позволяет готовить как фельдшеров, уже работающих на станции скорой помощи, так и помогает обучаться студентам, которым еще только предстоит стать работниками «скорой», – рассказал руководитель проектов Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Григорий Губарев. – Апробация проекта была успешно завершена, обучение прошли более двухсот человек. Уже есть примеры, когда люди, обучавшиеся на нашем тренажере, спасали пациентов в реальности».

Губернатор призвал ученых Института инновационного развития активнее работать с коллегами из регионов - партнеров Самарской области в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Еще одна перспективна разработка самарских ученых – аппаратно-программный комплекс ReviSmell. Тренажер предназначен для диагностики нарушений обоняния и его реабилитации c помощью ольфакторного тренинга — вдыхания ароматических веществ с применением виртуальной реальности. Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы, и цель пациента — узнавать их. Обонятельные расстройства — частый симптом COVID-19. Аппарат признан помогать людям возвращать обоняние после перенесенного заболевания.

Одна из наиболее интересных и востребованных разработок Института инновационного развития Самарского медуниверситета – интерактивный анатомический стол «Пирогов». Он позволяет четко выстраивать логику обучения студентов и врачей циклу естественно-научных дисциплин: топографическая анатомия, патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и другим. Сегодня этот стол продается уже в 9 странах мира, уже достигнуты договоренности о поставках в Индию и страны ближневосточного региона. Для удобства студентов созданы облегченные версии стола для планшетов и смартфонов. «Отличный продукт, я вас поздравляю», – похвалил разработчиков глава региона и предложил совместно с Правительством проработать вопрос о более широком использовании инновационной разработки в школах.

Здесь же, на площадке ИИР, губернатор Дмитрий Азаров и председатель Совета ректоров Геннадий Котельников обсудили с представителями вузов-победителей программы «Приоритет-2030» и молодыми учеными вопросы научно-технологического развития Самарской области.

«Я очень рад, что сегодня побывал в новом корпусе университета, который полностью подготовлен для развития цифровых технологий, цифровой медицины. На мой взгляд, те достижения, которые есть у нашего медицинского университета, создают колоссальный задел для того, чтобы качество медицинских услуг повышалось в нашем регионе, в стране, для того, чтобы люди были здоровыми, жили долго и счастливо», – подчеркнул глава региона. Он поблагодарил весь коллектив Центра за создание уникальных разработок, которые в период пандемии приобретают особую значимость.

Губернатор напомнил, что по итогам конкурсного отбора сразу три вуза Самарской области стали участниками федеральной программы «Приоритет-2030», которая реализуется в стране благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Среди них СамГМУ, а также Самарский университет им. С.П.Королёва и Тольяттинский госуниверситет. Теперь они могут рассчитывать на грант в размере 100 млн рублей. При этом наш медицинский вуз прошел во второй отборочный этап и выиграл специальный грант в 1 млрд рублей.

По мнению участников дискуссии, проект «Приоритет-2030» даст мощный импульс для развития самих учреждений высшего образования, а также – экономики региона. «Университеты становятся главными драйверами развития региона, инновационной экономики. И не случайно к нашим вузам, которые стали ядром создания НОЦ «Инженерия будущего», потянулись партнеры в лице регионов, университетов, промышленных предприятий и корпораций», – отметил Дмитрий Азаров. Он добавил: в бюджете региона предусмотрены дополнительные средства на поддержку вузов, ставших участниками программы.

Геннадий Котельников отметил, что сегодня в регионе трудится 800 докторов наук, 5000 преподавателей – это колоссальный творческий и интеллектуальный потенциал, и сейчас перед учеными стоят амбициозные задачи перестройки подходов в системе высшего образования. Победа самарских вузов в программе «Приоритет-2030» открывает для молодых ученых новые возможности.

«Это не просто победа трех вузов. Будут открыты новые производства, новые направления, где молодым ученым будет интересно, – отметил председатель Совета ректоров региона. – Нам нужны сотни молодых людей, которые связывают свое будущее с научной деятельностью».

Губернатор напомнил, что Год науки и технологий завершен. Но этому направлению решением главы государства будет посвящено предстоящее десятилетие. «Совершенно очевидно, что без пристального, фокусированного внимания к научным изысканиям, к вопросам создания условий для молодых ученых, внедрения современных разработок говорить о том, что регион и страна в целом будет развиваться опережающими темпами, просто невозможно, – уверен руководитель области. – И идея создания научно-образовательных центров, выдвинутая Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, на мой взгляд, имела решающее значение. Конечно, колоссальный импульс развития научным разработкам, инновациям во многом связан с этим». По словам Дмитрия Азарова, сегодня регионы находятся на пути создания экосистемы – партнерства между университетами и предприятиями.

Первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев отметил, что в нынешних политических условиях основная задача состоит в том, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. Также необходимо повышать конкурентоспособность отечественной продукции. «И в этом очень большую помощь нам окажет то, что сразу три наших университета участвуют в программе «Приоритет-2030». Кроме того, это позволит провести верификацию качества самарского образования, что важно для абитуриентов, студентов и инвесторов, которые заинтересованы в трудовых ресурсах», – отметил парламентарий. Ключевая роль отводится и научно-образовательным центрам.

«НОЦ – это точка сборки, куда мы привлекаем ресурсы университетов и индустриальных партнеров, инвесторов, – подчеркнул Владимир Гутенев. – И тот фокус научно-образовательного центра «Инженерия будущего» на современных продуктах в цифровой медицине, материалах, водородном направлении и других говорит о том, что выбраны правильные приоритеты. Это говорит о том, что команда губернатора работает эффективно. И мы, депутаты, будем продолжать оказывать всю необходимую помощь. Очень тесная смычка промышленных предприятий и вузов – то, что у нас сформировалось в рамках НОЦ, – это очень хороший задел на будущую победу».

Перспективы сотрудничества вузов с предприятиями положительно оценила заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. «Самарская область находится в числе лидеров цифровизации здравоохранения в стране. Я хочу поблагодарить университет за колоссальную работу для науки, студентов и региона. Чуть больше десяти медицинских вузов страны стали обладателями грантов по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030,» и что особенно приятно, что среди этих вузов - Самарский государственный медицинский университет. Сбер и Самарский государственный медицинский университет в настоящий момент реализуют целый ряд программ и проектов по внедрению цифровых технологий в медицине. Уверена, что наше сотрудничество с Самарским государственным медицинским университетом в области внедрения новых технологий будет активно развиваться», – отметила она.

По ее мнению, Самарский медицинский университет по разработке и внедрению современных технологий является одним из передовых не только в регионе, но и в стране. Это показала пандемия. Целый ряд проектов были созданы в стенах СамГМУ и сегодня активно внедряются во всех регионах России.

К таким можно отнести программный продукт для врачей – Voice2Med – голосовое заполнение медицинских протоколов, разработанное группой компаний ЦРТ, который существенно сокращает время на заполнение бумаг вручную. «Это практическое решение уже применяется в Самарской области в то время, как другие регионы только приступают к выполнению», – отметила Ольга Голодец. Она напомнила еще об одном проекте, который позволяет врачам посредством телемедицины вести наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями. Этот продукт сегодня распространяется по всей территории России и уже дает результаты: вызовы скорой помощи среди наблюдаемых больных сокращаются примерно на 25%, сокращается число критических состояний. По мнению Ольги Голодец, профессионализм самарских ученых, а особенно медиков, будет вести к заметным результатам по защите здоровья населения региона.

В ответ Дмитрий Азаров поблагодарил Ольгу Голодец за сотрудничество, отметив, что спустя короткое время предварительные договоренности со Сбером уже наполняются конкретными проектами. Глава региона пригласил заместителя председателя правления банка вновь посетить Самарскую область, чтобы познакомиться с новыми уникальными разработками.

Ректор ТГУ Михаил Криштал уверен в том, что без кооперации невозможно реализовать серьезные инновационные решения, большие проекты всегда требуют такой интеграции. «Нужно, чтобы наши лаборатории были загружены не на 10 или 30%, а на все сто. Это, в принципе, возможно, если сделать так, чтобы они легко интегрировались в крупные проекты. И к этому мы стремимся, и в этом залог кооперации не только вузов между собой и с научными организациями, но и успешные кооперации с индустриальными партнерами. Они должны быть уверены в нас. Мы должны стать квалифицированным бизнес-партнером, оставаясь при этом высшим учебным заведением», – подчеркнул он.

С ним согласился ректор медицинского университета Александр Колсанов. Технологии не стоят на месте, а ученые готовы работать над их созданием и внедрением. И уже сегодня в долгосрочной программе развития вуза есть планы по расширению научной базы, в том числе по созданию новых лабораторий и учебных корпусов. «Мы приняли такое решение: зайти в индустриальный парк «Преображенка», где будет создан центр компетенций по серийному производству всех наших запатентованных продуктов с привлечением инвесторов, индустриальных партнеров, – подчеркнул руководитель СамГМУ. – Все, что мы делаем в рамках программы «Приоритет-2030», должно доходить до каждого человека».

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев обратил внимание на необходимость трансформации образовательной и научно-исследовательской сфер, создания условий для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, привлечения талантов и реализации их потенциала.

В образовательной деятельности Самарского университета им. С.П.Королёва будет сделан акцент на внедрение индивидуальных образовательных траекторий, развитие технологического предпринимательства, создание метавселенной и развитие сетевых образовательных программ.

«Сегодня для внедрения индивидуальных образовательных траекторий университетам не нужны избыточные ресурсы. Достаточно качественного программного обеспечения и грамотно составленного расписания. Мы уже запустили реализацию этого проекта в качестве пилота, а со следующего года наши студенты уже массово переходят на эту технологию», – сообщил Владимир Богатырев.

Также он отметил, что университет активно внедряет в практику защиту выпускных квалификационных работ в форме стартап-проектов. «Сегодня студент может прийти в клуб предпринимателей, собрать студенческую команду, пройти четыре модуля обучения по технологическому или социальному предпринимательству, акселерационную программу и выйти на защиту своего стартапа. Это повышает конкурентоспособность малых инновационных предприятий, создаваемых студентами. При этом задача всех университетов – не просто внедрить эту образовательную технологию в практику, а вывести на поток создание стартапов», – сообщил ректор. По его словам, Самарский университет им. Королева планирует принять участие в федеральном конкурсе по созданию платформы университетского технологического предпринимательства. Это позволит выпускать ежегодно около 25 стартап-проектов.

«Мы стоим на пороге грандиозного преобразования науки, которая сделает жизнь граждан Российской Федерации качественно другой. Это большой вызов, большая ответственность. Накопленная критическая масса знаний во всех отраслях позволяет ждать эффекта не в далекие годы, когда будут жить другие поколения, а уже сегодня», – отметил директор Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук Сергей Шевченко.

По окончании открытого разговора Дмитрий Азаров вручил памятные знаки «За успехи в высшем образовании и в научной деятельности» руководителям четырех молодежных лабораторий НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», отметив их в клад в развитие современных технологий.

Фото: правительство СО