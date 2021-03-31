Дмитрий Азаров о ЕГЭ: нельзя давить на ребенка, перенапрягать в эмоциональном плане

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Председатель общегородского родительского собрания Жигулевска Анна Савенкова во время круглого стола с родителями и учителями губернии о подготовке к ЕГЭ и ГИА попросила губернатора Дмитрия Азарова поделится личным опытом отца двух дочерей, которые уже сдали Единый государственный экзамен, и дать несколько советов и напутствий тем, кому это еще предстоит.

Глава региона пояснил, что это для него не праздный вопрос. Выпускные экзамены - действительно серьёзное испытание и для детей, и для их родителей.

"Очень важно преодолеть страх и волнение. Но слово «страх» вообще использовать не надо в разговорах с детьми. Чего бояться? Экзамен ведь всего лишь дает оценку тем знаниям, которые они имеют. Ни больше, ни меньше. Мы же не оцениваем самого человека. Вот это очень важно объяснять. Я так чувствую, во всяком случае: мы не оцениваем ребёнка, мы оцениваем его знания по конкретному предмету. И если что-то он знает недостаточно хорошо, ЕГЭ — лишь возможность выявить это и над этим еще поработать. Поэтому очень важно ребят, что называется, не перегреть", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что нельзя давить на ребенка, перенапрягать в эмоциональном плане.

"В прошлом году ЕГЭ сдавала младшая дочь. Говорили: ты все знаешь, молодец. Как сдашь, так сдашь. Наверное, вот это самое главное - объяснить, что это не оценка человека, и уж точно никакой не приговор", - поделился глава региона.

По мнению губернатора, нельзя родительским желанием сотни баллов загонять своего же ребенка в психологический тупик.

"Почему тупик говорю, потому, что некоторые дети не видят выхода. Они ощущают психологическое давление и дикую ответственность в этот период чувствуют. Еще родители поддавливают. Еще учителя говорят: слушай, ты у нас на медаль идешь, мы от тебя 100 баллов ждем или там 95. Этого не нужно делать, нужно создать психологически комфортную атмосферу. Это самое главное. Это совет не профессионала и не должностного лица - это личное ощущение и личный отцовский опыт", - подытожил Дмитрий Азаров.