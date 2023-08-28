День знаний пройдет в СамГУПС

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В пятницу, 1 сентября, в Самарском государственном университете путей сообщения пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.

Начало торжественной линейки в 10.00 у входа в учебный корпус №5 (ул. Свободы, 2В).

С приветственным словом к участникам обратится ректор университета М.А. Гаранин, а также почетные гости праздника – заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением М.О. Глазков, начальник Куйбышевской железной дороги В.В. Дмитриев, и.о. начальника Приволжского территориального управления Росжелдора А.А. Битагиров, председатель Дорпрофжел на Куйбышевской железной дороге А.В. Премилов и генеральный директор ГК «Волгатрансстрой» В.В. Сонин.

Гости примут участие в открытии современной видеостудии «Джалинга», предназначенной для записи интерактивных образовательных лекций, обучающих курсов, создания учебного и новостного видеоконтента, а также для проведения вебинаров в формате онлайн.

Медиа-центр «Джалинга» – подарок Куйбышевской железной дороги к юбилею университета и началу нового учебного года.

Почетные гости поздравят студентов и преподавателей с началом нового учебного года, а также вручат сертификаты именных стипендий.

В 10.40 на площадке перед учебным корпусом состоится торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной студенческим строительным отрядам СамГУПС, а также студентам-бамовцам всех поколений.

В этот же день в 12.00 праздничная линейка пройдет в Самарском образовательно-производственном центре железнодорожного транспорта на учебном полигоне университета (ул. Литвинова, 332А).

Праздник отметят студенты Самарского колледжа железнодорожного транспорта – структурного подразделения СамГУПС, а также студенты, обучающиеся по программам СПО федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба СамГУПС.

Фото: пресс-служба СамГУПС