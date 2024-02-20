Более 60 тысяч школьников из Самарской области приняли участие в «Цифровом ликбезе»

С 9 января по 11 февраля в российских школах прошли уроки «Цифрового ликбеза» от АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». В уроках по цифровой грамотности приняло участие более 622 тыс. школьников со всей России. Большего всего участников из Ростовской области – 64 тыс., Самарской области – 63,7 тыс., Новосибирской области – 57,3 тыс., Пермского края – 42,1 тыс., а также из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра – 23,4 тыс. человек. В топ-10 регионов по количеству участников также вошли Красноярский край (23,1 тыс.), Ленинградская область (20,6 тыс.), Белгородская область (17,8 тыс.), Свердловская область (16,8 тыс.) и Хабаровский край (16,3 тыс.).
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» выступил Партнером первого этапа. Специалисты Фонда подготовили методические материалы для проведения интерактивного школьного занятия для детей старше 12 лет по 4 актуальным темам: информационному шуму, дипфейкам, цифровому следу и культуре работы с данными. Каждое занятие сопровождает анимированный познавательный видеоролик с красочными персонажами, которые на своем примере рассказывают об особенностях взаимодействиях с цифровой средой.
«Цифровой ликбез – это не просто обучение компьютерной грамотности, это формирование основ цифровой культуры, которая становится неотъемлемой частью жизни в современном мире. Занятия помогают развивать коммуникативные навыки, учат критически мыслить и формируют ответственное поведение в онлайн-среде. Цифровые технологии имеют прямое влияние на процесс социализации ребенка и поэтому важно развивать такие навыки с раннего возраста», – говорит Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.
В рамках Цифрового ликбеза, в течении года пользователи смогут познакомиться с видеороликами и методическими образовательными материалами, для детей и взрослых, от ведущих цифровых компаний-лидеров: ВK, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», «Почта России», «Лаборатория Касперского».
Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» нацелена на содействие развитию социальной сферы с учётом вызовов современного мира. Программы и проекты Фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей у молодёжи и педагогов нашей страны. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, помогающих детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.