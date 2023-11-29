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Более 1,6 млн школьников поучаствовали в «Уроке цифры» от Яндекса в первую неделю проекта

29 ноября 2023 10:25
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Более 1,6 млн школьников поучаствовали в «Уроке цифры» от Яндекса в первую неделю проекта

Самый большой интерес к занятию на тему «Облачные технологии: в поисках снежного барса» проявили ученики из следующих российских регионов: Чеченская Республика, Белгородская, Оренбургская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская, Омская и Самарская области, Красноярский край и Москва. Пройти занятие можно до 10 декабря.

«Более 1,6 млн прохождений за такой короткий срок — это очень показательная цифра. Она подтверждает то, насколько высок среди школьников интерес к нейросетевым технологиям. Большинство привычных нам сервисов функционирует на базе облачных ресурсов и нейросетей, и будущее за теми, кто умеет с ними работать. Наш урок помогает детям узнать, какие специальности будут востребованы не только сегодня, но и завтра, и начать думать о будущей профессии уже сейчас», — отмечает директор по образованию в Яндексе Дарья Козлова.

На «Уроке цифры» от Яндекса школьники узнают, как разработать сервис для поиска пропавшего снежного барса. В процессе они познакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. А также выяснят, как работают алгоритмы компьютерного зрения и как оно помогает исследовать животных в дикой природе.

В основе урока лежит реальный проект Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

Урок подойдёт школьникам всех возрастов, доступно три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Занятие можно проходить в школе или дома.

Чтобы учителям и родителям было проще объяснить детям, как работают нейросети и облачные сервисы, эксперты Яндекса разработали методические рекомендации к уроку.

На занятии школьники не только знакомятся с технологиями, но также узнают о перспективных IT-специальностях — от архитектора программного обеспечения и разработчика облачных сервисов до дата-инженера и ML-разработчика.

«„Урок цифры“ от Яндекса вызвал большой интерес: 1,6 млн прохождений подтверждают востребованность темы облачных технологий. То, что крупнейшие российские компании знакомят школьников с профессиями в IT — важный шаг. Это помогает готовить кадровый резерв и привлекать в отрасль больше молодёжи. Мы понимаем, что развитие цифровой экономики невозможно без людей, поэтому планируем и дальше продолжать работать в синергии с бизнесом в этом направлении», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Все участники «Урока цифры» получают сертификаты о прохождении. Также школьники могут бесплатно пройти онлайн-курс Яндекс Лицея по программированию на Go, изучить основы визуализации данных и познакомиться с возможностями платформы Yandex Cloud. Все материалы урока доступны на сайте https://урокцифры.рф.

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