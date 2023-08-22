«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей

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Специалисты проекта по профориентации школьников «Билет в будущее» подготовили бесплатный профориентационный курс «Родители в теме». Курс подходит для родителей подростков с разным опытом и подходом к воспитанию. Он поможет родителям поддержать и направить ребенка в выборе профессии и образования, а также снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка.

Цель курса — передать знания и инструменты, необходимые для поддержки профессионального самоопределения ребенка в современном мире. Курс состоит из коротких видео-уроков, объединенных в пять тематических модулей — теория, практические задания, разбор реальных кейсов. Для родителей также доступны чек-листы, планировщики и памятки. Курс преподают 8 экспертов в области исследования и управления карьерой, аналитики рынка труда, психологи, а также представители коммерческих компаний, университетов и государственных структур.

Иван Есин, Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов: «На сегодняшний день проект «Билет в будущее» показывает значимые для нашего общества результаты. Согласно исследованиям, более 60% школьников к 10-11 классу смогли полностью определиться с профессией. Это большой успех ранней профориентации. И тем не менее, разговор о будущем в первую очередь начинается внутри семьи. Выбор профессии — сложен для ребенка, но не менее волнительна тема и для родителей. Цель нашего курса — в первую очередь поддержать родителей и придать им уверенности, а также дать им полезный, понятный и эффективный инструментарий, который поможет им на этапе формирования будущего их детей».

Курс для родителей дополняет существующую линейку полезных и бесплатных инструментов, которые доступны после минимальной регистрации по ссылке https://bvbinfo.ru/for-parents