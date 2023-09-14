«Билет в будущее»: педагоги-навигаторы СО приступили к обучению по программе наставничества 

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7 сентября в Самарской области стартовало обучение педагогов-навигаторов федерального проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» национального проекта «Образование».

Программой проекта предусмотрено бесплатное обучение педагогов-навигаторов по программе дополнительного образования с последующей выдачей удостоверения установленного образца. Подготовка педагогов-навигаторов — важнейший и неотъемлемый этап реализации проекта «Билет в будущее», основная задача которого – расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионах.

В 2023 году более 600 педагогов-навигаторов региона приступили к обучению на платформе bvbinfo.ru. В течение двух месяцев они будут повышать свою квалификацию, чтобы стать для школьников настоящими проводниками в мир профессий, наставниками в вопросах профессионального самоопределения и развития. Навигаторы помогут определиться с будущей профессией более 10 000 самарским школьникам 6-11 классов.

Во время обучения педагоги пройдут пять модулей, где их ожидают педсоветы с организаторами проекта, видеолекции, консультации с экспертами, вебинары и мастер-классы, а также рубрика «вопрос-ответ». Финалом станет итоговая аттестация и получение удостоверения о повышении квалификации.

В образовательных модулях «Билета в будущее» применяются современный профориентационный контент, интерактивные форматы взаимодействия, диагностические методики и рекомендации по построению карьерной траектории, создаются условия для знакомства с отраслями экономического развития и рынком труда. Каждый обучающий модуль содержит пошаговую инструкцию и видеолекции, в которых рассказывается о проекте и о том, как педагогу работать со своим личным кабинетом и кабинетами учащихся. Для удобства педагога каждый обучающий модуль оснащен чек-листом, который позволяет видеть, что уже изучено и сколько осталось впереди.

До конца года для школьников 6-11 классов будут организованы мероприятия профессиональной направленности различного формата: профориентационные уроки, тестирование на платформе проекта и профпробы на современных площадках техникумов и колледжей региона. Помимо школьников в проект включаются партнеры из числа работодателей промышленных предприятий, а также наставники, психологи, эксперты, родители и педагоги-навигаторы, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»