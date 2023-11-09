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Библиотека практик – в помощь самарским учителям

9 ноября 2023 14:42
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Библиотека поможет учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов.

В рамках Года педагога и наставника Сферум запускает бесплатную электронную Библиотеку практик, которая поможет учителям разнообразить свои уроки с помощью цифровых инструментов.

На старте в библиотеке доступно более двадцати рекомендаций о том, как эффективно и органично использовать учебный профиль Сферум в VK Мессенджере для решения образовательных задач. В дальнейшем библиотека будет пополняться новыми идеями от педагогов со всей страны.

Полезные идеи в библиотеке могут найти учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. В библиотеке собраны полезные механики для проведения интерактивных квестов, пример домашнего задания для школьников «Отгадай литературное произведение», онлайн-мероприятие «Своя игра» и другие креативные идеи.

Авторами Библиотеки практик выступили победители и участники олимпиады «Лица Сферума»‎ — более двух десятков учителей из разных регионов страны. Сервис приглашает педагогов присоединиться к наполнению библиотеки, для этого необходимо заполнить анкету на сайте.

«Команда Сферума вместе с учителями и методистами со всей страны собрала в Библиотеке практик самые интересные и полезные идеи для уроков с использованием учебного профиля. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество педагогов имели возможность применять современные технологии в своей практике, максимально эффективно пользоваться цифровыми инструментами и делиться с коллегами своим опытом», — отметил Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для педагогических целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Это дополнительный цифровой инструмент, помогающий сделать традиционное обучение в классе более эффективным и современным, хотя при этом не заменяет его. В профиле Сферум можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

 

Фото:   freepik.com

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