25 января студенты самарских колледжей сразятся в Холодных играх

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25 января 2022 года в 11:00 в сквере у Самарского Дома молодежи (проспект Ленина, 3) студенты колледжей Самары отметят День студента. Их ждут командные игры, катание на ватрушках и горячий чай.

«Холодные игры» — это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта. В играх примут участие 15 команд, общее число участников более 75 человек. Команды, показавшие лучшие результаты, получат памятные призы и дипломы. После мероприятия для участников будет организован кофе-брейк.

Соревнования, приуроченные ко Дню студента, проходят уже во второй раз. В 2021 году победу одержала команда Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения.

«Татьянин день» или «День студента» — праздник, который отмечают по всей России с большим размахом. Именно в Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем.

Организатором мероприятия выступает МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи».