Жители Тольятти могут получить 145 тыс. рублей по государственной программе социальной газификации

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Глава Тольятти Николай Ренц провел заседание городского штаба по социальной газификации. В совещании приняли участие первый заместитель главы города Андрей Дроботов, главы администраций Центрального и Комсомольского районов Евгений Гришин и Артем Анисимов, представители департамента городского хозяйства и газораспределительных организаций. Участники обсудили ход исполнения государственной программы, которая реализуется в Самарской области, как и в других регионах страны, по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Специалисты Средневолжского газовой компании (СВГК) как регионального оператора газификации в Самарской области напомнили, что в рамках программы социальной газификации (догазификации) тольяттинцы, проживающие в частном секторе, могут бесплатно подвести голубое топливо к границам своих домовладений. Участниками программы могут стать жители, чьи дома и земельные участки принадлежат им на праве собственности (или на ином предусмотренном законом праве), а газ требуется для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Подать заявку на участие в программе социальной газификации (догазификации) можно при личном обращении в Средневолжскую газовую компанию (филиал Тольяттигаз) либо дистанционно:

- на сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru/ ;

- через личный кабинет на сайте Средневолжской газовой компании https://lk.svgk.ru/login ;

– через портал «Госуслуги»;

– через МФЦ.

Следует отметить, что льготные категории жителей по программе социальной газификации могут получить единую компенсационную выплату в размере 145 тыс. рублей на покупку и установку газового оборудования, оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей в границах земельного участка, на котором расположено домовладение. Решение о предоставлении такой выплаты льготникам было принято Правительством Самарской области в 2021 году, а минувшей осенью перечень льготных категорий граждан по поручению губернатора Дмитрия Азарова был расширен. В него входят: инвалиды и участники ВОВ; вдовы погибших инвалидов и участников ВОВ; несовершеннолетние узники фашизма; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; ветераны ВОВ – труженики тыла; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет; инвалиды I, II, III групп; одиноко проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленной Правительством Самарской области для пенсионеров, на дату обращения за назначением социальной выплаты; ветераны боевых действий.

Первый заместитель главы города Андрей Дроботов напомнил, что по итогам адресной работы, проведенной районными администрациями в 2021 году, в Тольятти определен круг домовладений, чьи собственники заявили о готовности принять участие в программе догазификации. Это люди, провести газ в дома которых ранее не представлялось возможным из-за отсутствия магистральных сетей. Для удовлетворения этих нужд СВГК в 2022-2023 годах должна построить за свой счет 15 газопроводов. И такая работа в Тольятти уже ведется.

Вместе с тем, на заседании штаба выяснилось, что некоторые заявки горожан на догазификацию по тем или иным причинам региональным оператором отклоняются. Глава Тольятти Николай Ренц поручил руководителю департамента городского хозяйства Максиму Кузахметову и главам районных администраций отработать каждый такой случай и помочь жителям с решением возникающих вопросов.