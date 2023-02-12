Воспитанники тольяттинской семейной школы "Вместе" посетили пожарную часть

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Благодаря такому мероприятию, как экскурсия в пожарную часть, у детей формируется представление о мужественной профессии пожарного, формируются навыки осторожного обращения с огнем.

Так, на днях, в 11 пожарно-спасательной части 31 отряда побывали в гостях воспитанники семейной школы «Вместе».

Ребята ознакомились с экспонатами комнаты воинской и трудовой славы, где узнали об основных вехах истории пожарной охраны г. Тольятти. Затем прошли в гараж, где находятся пожарные автомобили.

Здесь им продемонстрировали оснащение машин, спецодежду, аппарат для использования в задымленной среде, пожарные рукава, аварийно-спасательное оборудование, необходимое в работе пожарных.

Кроме этого, пожарные провели со школьниками профилактическую беседу об опасности игр с огнем и ложных звонков на номер телефона пожарных и спасателей "01".

В ходе экскурсии дети узнали правила поведения во время пожара и способы его предотвращения, получили много полезной информации и положительных эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО