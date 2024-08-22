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В «Жигулёвской долине» успешно действует трек «Резидент-резиденту», организованный для более активного сотрудничества инновационных компаний, развивающихся в технопарке.

Экосистема инноваций «Жигулёвская долина» – уникальная среда для роста стартапов. Важный фактор развития инновационных проектов – возможность взаимодействия компаний-резидентов с другими резидентами и индустриальными партнёрами.

Одна из таких бизнес-встреч состоялась 22 июля в конгресс-центре «Жигулёвская долина». Представители компании-резидента «Инновационные системы пожаротушения» (ГК «ИСП») рассказали, каких компетенций им не хватает для решения возникающих проблем, и сформулировали ряд задач, требующих инновационных решений.

Это уже вторая подобная встреча, которую провела компания с участием представителей резидентов технопарка. Интерес ГК «ИСП» вызвали разработки компаний «АР Софт», «ЦРКП», «Аскон Волга», «ГУДДЕЛО».

По итогам трека заместитель генерального директора компании «Инновационные системы пожаротушения» Сергей Манаев отметил: «Мы пообщались с резидентами технопарка, наметили некоторые точки взаимодействия в будущем. Планируем подготовить более точно сформулированное техническое задание и провести локальные встречи на площадке нашей компании».

Сотрудничество с коллегами поможет Группе компаний «ИСП» найти оптимальное решение своих задач, а резиденты, в свою очередь, получат возможность внедрить свои инновационные разработки на площадке крупного индустриального партнёра.

– Прямой доступ стартапов к индустриальной среде, с её конкретными запросами и задачами, обеспечивает синергетический эффект в интересах обеих сторон: как инноваторов, так и компаний-заказчиков. Трек «Резидент-резиденту» способствует созданию благоприятных условий для эффективного бизнес-нетворкинга, который нередко перерастает в долгосрочное партнёрство, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»