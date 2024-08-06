В Тольятти состоится первый спортивный семейный Фестиваль «ФехтФест-ТЛТ»

18 августа в 15.00 на территория «Волжского замка» (Тольятти, Комсомольское шоссе, 34) состоится первый спортивный семейный Фестиваль «ФехтФест-ТЛТ». (0+)
Организаторами мероприятия выступают благотворительные организации: «Ветер Перемен» и «Пункт Милосердия», а также спортивные организации: тольяттинская федерация фехтования и спортивный клуб «Штурм».
Фестиваль будет проведён в рамках проекта - спорт для детей с нарушением слуха и другими особенностями развития «Школа спортивного совершенствования по-тихому», который стал победителем Фонда президентских грантов.
В рамках Фестиваля пройдут:
Турнир по волейболу
Турнир по футболу
Спортивные дворовые игры
Выступления творческих и спортивных коллективов города
Мастер-классы от некоммерческих организаций города
Показательные выступления спортивных коллективов
Награждение лучших спортсменов АНО «ТФФ», приуроченное к 10-летию федерации фехтования.
Рисование картин для детей с ОВЗ
Детская зона
Виар площадка
Веселые старты
Фото: администрация Тольятти