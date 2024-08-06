В Тольятти состоится первый спортивный семейный Фестиваль «ФехтФест-ТЛТ»

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18 августа в 15.00 на территория «Волжского замка» (Тольятти, Комсомольское шоссе, 34) состоится первый спортивный семейный Фестиваль «ФехтФест-ТЛТ». (0+)

Организаторами мероприятия выступают благотворительные организации: «Ветер Перемен» и «Пункт Милосердия», а также спортивные организации: тольяттинская федерация фехтования и спортивный клуб «Штурм».

Фестиваль будет проведён в рамках проекта - спорт для детей с нарушением слуха и другими особенностями развития «Школа спортивного совершенствования по-тихому», который стал победителем Фонда президентских грантов.

В рамках Фестиваля пройдут:

Турнир по волейболу

Турнир по футболу

Спортивные дворовые игры

Выступления творческих и спортивных коллективов города

Мастер-классы от некоммерческих организаций города

Показательные выступления спортивных коллективов

Награждение лучших спортсменов АНО «ТФФ», приуроченное к 10-летию федерации фехтования.

Рисование картин для детей с ОВЗ

Детская зона

Виар площадка

Веселые старты

Фото: администрация Тольятти