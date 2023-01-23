В Тольятти состоится​ V Межрегиональный форум по недвижимости

6-7 февраля 2023 года в городе Тольятти состоится V Межрегиональный форум по недвижимости.
На мероприятии будут представлены агентства недвижимости города, застройщики, а также сервисные компании, финансовые и страховые структуры.
Организатор Форума – НП "Тольяттинская Гильдия Риэлторов".
Место проведения – ГК "Парк-отель".
Форум пройдет при поддержке Администрации города Тольятти и Российской Гильдии Риэлторов.
Традиционно форум является площадкой для профессионального общения и обсуждения проблем современного рынка недвижимости, обмена опытом.
Программа Форума включает: выставочную экспозицию – деловую программу – обучающие мероприятия – квест – экскурсию.
В качестве спикеров и тренеров форума выступают ведущие практики рынка недвижимости Тольятти, Самары и России.
Во второй день Форума участники приглашаются на экскурсию в тольяттинскую достопримечательность - замок Гарибальди в с. Хрящевка. Проведет ее профессиональный экскурсовод.
V Межрегиональный форум по недвижимости г. Тольятти – это прекрасная возможность для всех участников рынка недвижимости расширить сферу деловых контактов, заключить новые выгодные договоры.