В Тольятти состоится​ V Межрегиональный форум по недвижимости

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6-7 февраля 2023 года​ в городе Тольятти состоится​ V Межрегиональный форум по недвижимости.

На мероприятии будут​ представлены агентства недвижимости города, застройщики, а также сервисные компании, финансовые и страховые структуры.

Организатор Форума – НП "Тольяттинская Гильдия Риэлторов".

Место проведения – ГК "Парк-отель".

Форум пройдет при поддержке Администрации города Тольятти и Российской Гильдии Риэлторов.

Традиционно форум является площадкой для профессионального общения и обсуждения проблем современного рынка недвижимости, обмена опытом.

Программа Форума включает: выставочную экспозицию – деловую программу – обучающие мероприятия – квест – экскурсию.

В качестве спикеров и тренеров форума выступают ведущие практики рынка недвижимости Тольятти, Самары и России.​

Во второй день Форума участники приглашаются на экскурсию в тольяттинскую достопримечательность - замок Гарибальди в с. Хрящевка. Проведет ее профессиональный экскурсовод.

V Межрегиональный форум по недвижимости г. Тольятти​ – это прекрасная возможность для всех участников рынка недвижимости расширить сферу деловых контактов, заключить новые выгодные договоры.