В Тольятти росгвардейцы приняли участие в межрегиональном семинаре руководителей охранных структур

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В городе Тольятти Самарской области состоялся обучающий семинар-совещание, посвященный организации проведения общественного контроля и экспертиз охранных услуг. Мероприятие проводилось по инициативе Общероссийского отраслевого объединения в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур». Семинар проходил под председательством вице-президента этой организации Андрея Ткачева. В работе семинара приняли участие президент Федерального координационного центра Александр Козлов, начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко и заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Евгений Нечаев.

В своем приветственном слове начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко подчеркнул важность конструктивного взаимодействия сотрудников лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии со столь представительной общественной некоммерческой организацией, объединяющей в своих рядах около 800 частных охранных организаций России.

- Центр лицензионно-разрешительной работы областного Управления Росгвардии наладил прочные связи с региональным отраслевым объединением работодателей в сфере охраны и безопасности, входящим в состав «Федерального координационного центра». В частности, в марте текущего года нами было подписано новое соглашение о сотрудничестве. В рамках данного документа активно проводится работа, направленная на повышение качества охранных услуг. Представители отраслевого объединения своевременно информируют сотрудников лицензионно-разрешительных подразделений об имеющихся фактах нарушений, чтобы сотрудники Росгвардии могли незамедлительно принять к нарушителям предусмотренные законом меры, - подчеркнул в своем выступлении заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Евгений Нечаев.

В ходе работы участникам семинара, руководителям и представителям десяти региональных объединений работодателей Приволжского округа и города Москвы, предметно продемонстрировали процесс подготовки и проведения общественного контроля. Теоретическая часть учебно-методических занятий сопровождалась практикой - выходом на объекты.