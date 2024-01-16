Я нашел ошибку
Главные новости:
Преображённый музей — возможность взглянуть на малую родину с новой стороны, узнать о корнях и ценностях.
В Новокуйбышевске капитально отремонтировали музей истории города
Врач: в некоторых случаях молоко может принести вред здоровью
Его провели активисты и волонтёры «Единой России».
В Самарской области 16 января прошёл Единый день сбора подписей
Маткапитал на первого ребенка проиндексируют до 630,4 тысячи рублей.
С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала
Для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде.
Самарцам рассказали почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Поединки в 13 весовых категориях проходят в УСЦ «Грация» в Самаре С 15 по 21 января.
В Самарской области стартовал Кубок России по боксу
Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»
В Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. На дорогах местами снежные заносы.
17 января в Самарской области снег, метель до -8°С
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.68
-0.45
EUR 96.07
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные

В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»

16 января 2024 15:19
205
В первый день февраля на набережной стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3-4 февраля фестивалем «ВьюгаФест».

В первый день февраля на набережной стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3-4 февраля фестивалем «ВьюгаФест».

С 1 по 4 февраля 2024 года на ледовой акватории Жигулёвского моря (Куйбышевского водохранилища) пройдут всероссийские соревнования в классах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска. Десятки сильнейших райдеров из разных регионов России выйдут на ледовую арену, чтобы сразиться за звание чемпиона страны в дисциплине курс-рейс – череде коротких, но зрелищных гонок под парусом. Крупнейшее мероприятие в мире зимнего паруса Чемпионат России по сноукайтингу традиционно поддерживает ПАО «Куйбышевазот».

А с 3 по 4 февраля также на покрытой льдом акватории, напротив новой набережной Тольятти, райдеры – любители определят лучших не только в сноукайтинге, но и в зимнем виндсёрфинг и в сноувинге в рамках традиционных соревнований «Жигулёвское море-024».

В те же даты, 3 и 4 февраля, на самой набережной будет царить «Вьюгафест», где править фестивальным балом будет сама Снежная королева. Оба дня вместе со своей свитой она будет создавать атмосферу чудес для взрослых и детей в волшебных декорациях, которыми наполнится набережная. Здесь и яркие фотозоны, флаги, арка из «серебряного» дождя и заснеженный лес, который «вырастят» на сцене декораторы ивент-агентства СИНХРОНИКА. Добавят настроения воздушные змеи всех форм и размеров, которых смогут запустить в небо все гости фестиваля. 

Организаторы и ведущие многочисленных конкурсов и фестивальных площадок даже в чертогах Снежной королевы никому не дадут замерзнуть. Заезды на велосипедах от «ВелоТольятти» и на беговелах, лыжная регата, эстафеты от «Русских нордиков», традиционные семейные забеги от клуба RUN TLT и wow-пробежки от «Моржей Тольятти», конкурсы и игры с призами от партнеров фестиваля. На ледяном побережье гостей будет ждать кёрлинг с чайниками, катание на квадроциклах. Для самых маленьких участников фестиваля - детская дискотека, деревянные игры и игрушки, зимние забавы от лагеря навыков SKILLCAMP. А сложить льдинки в заветное слово в финале субботнего дня фестиваля при свете прожекторов наверняка смогут юные фигуристы, которые готовят яркую программу, спортсмены спортивного клуба «Мега-Лада», артисты файер-шоу и праздничный салют. 

Найдется на фестивале место и добрым делам: на площадке будет специальная благотворительная станция сбора корма и средств для приюта «Кошкин дом».  

Возрастное ограничение 0+

 

Фото предоставлено организаторами 

Теги: Мероприятия Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Кубок победителю вручил губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками на трибунах трека поддерживал спортсменов.
13 января 2024, 19:11
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Кубок победителю вручил губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками на трибунах трека поддерживал спортсменов. Спорт
1073
Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника и о правилах установки елки в квартире.
20 декабря 2023, 19:24
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника и о правилах установки елки в квартире. Общество
1133
Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина в 2023 году собрал рекордные 240 млн рублей на благотворительные цели.
20 декабря 2023, 15:37
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина в 2023 году собрал рекордные 240 млн рублей на благотворительные цели. Образование
2029
В центре внимания
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
274
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
357
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
295
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
258
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
394
Весь список