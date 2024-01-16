В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»

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В первый день февраля на набережной стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3-4 февраля фестивалем «ВьюгаФест».

С 1 по 4 февраля 2024 года на ледовой акватории Жигулёвского моря (Куйбышевского водохранилища) пройдут всероссийские соревнования в классах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска. Десятки сильнейших райдеров из разных регионов России выйдут на ледовую арену, чтобы сразиться за звание чемпиона страны в дисциплине курс-рейс – череде коротких, но зрелищных гонок под парусом. Крупнейшее мероприятие в мире зимнего паруса Чемпионат России по сноукайтингу традиционно поддерживает ПАО «Куйбышевазот».

А с 3 по 4 февраля также на покрытой льдом акватории, напротив новой набережной Тольятти, райдеры – любители определят лучших не только в сноукайтинге, но и в зимнем виндсёрфинг и в сноувинге в рамках традиционных соревнований «Жигулёвское море-024».

В те же даты, 3 и 4 февраля, на самой набережной будет царить «Вьюгафест», где править фестивальным балом будет сама Снежная королева. Оба дня вместе со своей свитой она будет создавать атмосферу чудес для взрослых и детей в волшебных декорациях, которыми наполнится набережная. Здесь и яркие фотозоны, флаги, арка из «серебряного» дождя и заснеженный лес, который «вырастят» на сцене декораторы ивент-агентства СИНХРОНИКА. Добавят настроения воздушные змеи всех форм и размеров, которых смогут запустить в небо все гости фестиваля.

Организаторы и ведущие многочисленных конкурсов и фестивальных площадок даже в чертогах Снежной королевы никому не дадут замерзнуть. Заезды на велосипедах от «ВелоТольятти» и на беговелах, лыжная регата, эстафеты от «Русских нордиков», традиционные семейные забеги от клуба RUN TLT и wow-пробежки от «Моржей Тольятти», конкурсы и игры с призами от партнеров фестиваля. На ледяном побережье гостей будет ждать кёрлинг с чайниками, катание на квадроциклах. Для самых маленьких участников фестиваля - детская дискотека, деревянные игры и игрушки, зимние забавы от лагеря навыков SKILLCAMP. А сложить льдинки в заветное слово в финале субботнего дня фестиваля при свете прожекторов наверняка смогут юные фигуристы, которые готовят яркую программу, спортсмены спортивного клуба «Мега-Лада», артисты файер-шоу и праздничный салют.

Найдется на фестивале место и добрым делам: на площадке будет специальная благотворительная станция сбора корма и средств для приюта «Кошкин дом».

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Фото предоставлено организаторами