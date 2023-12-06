В Тольятти отпразднуют День Героев Отечества в досуговом центре "Русич"

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Праздничное мероприятие (12+) пройдет в субботу, 9 декабря, в зрительном зале досугового центра "Русич" на улице Носова, 10.

На сцене выступят воспитанники кадетских классов, которые представят зрителям две театральные инсценировки по рассказам о военном детстве и показательные выступления по военно-строевой подготовке.



Также в празднике примут участие творческие коллективы местного досугового центра. Они готовят вокальные и танцевальные концертные номера.



Вход на праздничное мероприятие свободный, пишет Сова.