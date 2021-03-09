В ООО "Томет" признано банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства

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Согласно распространенному во вторник пресс-релизу ООО «Томет», 9 марта 2021 года арбитражный (конкурсный) управляющий ООО «Томет» Анатолий Селищев приступил к своим обязанностям на предприятии. Под его руководством будут проведены процедуры инвентаризации имущества «Томета», оценки технического состояния и работоспособности оборудования завода, проанализирован большой объем бухгалтерских документов. Управляющий займется также определением стоимости имущества предприятия с учетом его кредиторской и дебиторской задолженности. По окончании конкурсного производства А.Селищев должен будет организовать продажу имущества ООО «Томет» на открытых торгах, передает tltpravda.ru.

Ранее, 3 марта 2021 года решением Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-25451/2020 ООО «Томет» было признано банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим назначен Селищев Анатолий Юрьевич, член СРО арбитражных управляющих «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». В соответствии с законодательством РФ, с назначением конкурсного управляющего прекращены полномочия генерального директора ООО «Томет» Владимира Чаброва и других органов управления предприятия, вся бухгалтерская и иная документация «Томета», его печати, штампы, материальные и нематериальные ценности должны быть переданы конкурсному управляющему. Предприятие не будет ликвидировано и продолжит нормально работать.

Под руководством Анатолия Селищева будет также проведена работа по выявлению и возврату незаконно выведенных с «Томета» денежных средств. По завершении процедуры конкурсного производства Анатолий Селищев должен будет организовать открытые торги по продаже имущества ООО «Томет» новому инвестору, который сможет предложить наилучшие условия с целью наиболее полного удовлетворения требований кредиторов.

С решением о введении конкурсного производства можно ознакомиться на официальном сайте fedresurs.ru: Сообщение о судебном акте (fedresurs.ru).

Изначально, 21 сентября 2020 года, в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве «Томета» обратилось ПАО «Тольяттиазот». Свои требования руководство «Тольяттиазот» основывало на обвинительном приговоре Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года, согласно которому бенефициарные владельцы ПАО «Тольяттиазот» Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарский партнер Эндрю Циви были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и обязаны возместить нанесенный ими совокупный ущерб в сумме свыше 87 млрд рублей. Из них «Тольяттиазоту» по решению суда предназначалось 77,3 млрд руб., и АО ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру, владеющему 9,97% акций «Тольяттиазота», – 10,3 млрд руб. Однако поскольку представители ПАО «Тольяттиазот» отрицали факт нанесения предприятию ущерба и не признали его потерпевшим, по решению суда взыскателем ущерба как в свою пользу, так и в пользу «Тольяттиазота», был назначен «Уралхим».

ООО «Томет» тем же решением Комсомольского райсуда Тольятти признано солидарным ответчиком, на которого и было обращено взыскание. Как предусматривает российское законодательство, по решению суда на соответчика может быть наложено взыскание как частичной, так и полной суммы долга (ущерба).

Вслед за «Тольяттизотом» 28 сентября 2020 года к иску о банкротстве ООО «Томет» присоединился «Уралхим» как взыскатель указанного ущерба.

25 ноября 2020 года Арбитражный суд Самарской области рассмотрел оба иска и отказал «Тольяттиазоту» как ненадлежащему заявителю, не признавшему в уголовном деле о мошенничестве статус потерпевшего, а «Уралхим» в соответствии с законодательством был включен в третью очередь кредиторов (после исполнения обязательств перед физическими лицами и налоговыми органами). Тогда же суд ввел в ООО «Томет» процедуру наблюдения и назначил временным управляющим Анатолия Селищева. Итогом его работы в качестве временного управляющего стал отчет о финансовом состоянии ООО «Томет», в котором сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности предприятия в текущем состоянии.

9 марта начался процесс приема-передачи документации, осмотр территории ООО «Томет», встречи с руководящими работниками.