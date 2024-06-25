Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +19, +21°С.
 26 июня в Самарской области местами небольшой дождь, до +22°С
Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы «ресторан».
В Самаре запретят ночную продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
В летних региональных учебно-тренировочных сборах от «Центра поиска пропавших людей Самарской области» приняли участие более 100 человек.
Летние сборы ЦППЛ Самарской области прошли при поддержке Фонда президентских грантов
Ключевым событием фестиваля станет четвёртое в истории города ретроралли «Тольятти-60».
В июле в Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Музей Эльдара Рязанова запускает новый просветительский цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Тренировки для участников заезда проводят квалифицированные специалисты, а также инструкторы, которые сами живут с инвалидностью и на протяжении нескольких лет активно используют кресло-коляску.
В Самарской области организован реабилитационный заезд для колясочников
Журналисты самарских средств массовой информации неоднократно занимали в фестивале призовые места, прославляя Самару и Самарскую область.
25 лет вместе: журналисты из разных городов России участвуют во Всероссийском фестивальном движении «Моя провинция»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.37
-0.59
EUR 94.08
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные

В июле в Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»

25 июня 2024 16:12
94
Ключевым событием фестиваля станет четвёртое в истории города ретроралли «Тольятти-60».

20 июля на родине автомобильного бренда «Жигули», в Тольятти, пройдет одноименный ретро-фестиваль. Всего на один день пространство Паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова станет порталом в 70-80-е годы прошлого века и переместит гостей туда, где творили романтики, сбывались самые смелые мечты, строился новый город счастливых людей и катили по широким проспектам первые автомобили, произведённые на конвейере волжского автогиганта.

Организаторы масштабного события — Правительства Самарской области, администрация городского округа Тольятти,  Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова и клуб «LADA History». Фестиваль реализуется в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”.  Стратегический партнер - банк ВТБ.

Ключевым событием фестиваля станет четвёртое в истории города ретроралли «Тольятти-60». Его участниками станут автомобили старше 30 лет (до 1994 года выпуска), а также представляющие историческую ценность. Ретроводам предстоит пройти квест-программу по главным улицам Тольятти и финишировать на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства. Соревноваться участники ретроралли будут в двух зачетах: «Мастер» (опытные участники) и «Любитель» (начинающие). Ожидается более 150 участников на ретроавтомобилях не только из Тольятти, но и из других городов России.

Параллельно с ретроралли на территории Паркового комплекса с 10.00 будет проходить фестивальная программа. Организаторы постарались сделать её такой, чтобы у посетителей возникало ощущение, что они листают семейный альбом: вот родители — молодые и влюбленные на фоне нового города, там улыбающаяся бабушка и гордый дедушка за рулём своей первой машины, а здесь маленький ты — в смешной панамке. Искать знакомые образы, вытаскивать светлые ностальгические воспоминания и подбирать ассоциации берётся целая команда профессионалов, которые будут строить фестивальное пространство с большим вниманием к деталям и с учётом последних тенденций.

Центральную аллею займет ретропикник, где разместятся тольяттинские рестораторы с меню и оформлением блюд в стиле 70-х годов с обширной программой мастер-классов. Для самых маленьких гостей фестиваля на протяжении дня будет работать площадка с играми, способными объединять поколения: вышибалы, «резиночка», классики, «пять камушков» и многие другие. Для молодежи в отдалённой части будет работать «пятак», где модные диджеи стильно замиксуют треки прошлого. Там же выступит команда автокаскадеров «Тольятти-трюк» на автомобилях LADA. Возле озера будет воссоздан типичный палаточный городок «Грушинки» 80-х с неизменным гитарным сопровождением. В прохладе центрального фестивального шатра на протяжении дня будет идти цикл лекций, посвященных истории Тольятти, его становлению, планам и идеям создания на Волге «города будущего». В вечернее время инициативу перехватит главная сцена, где будут выступать музыкальные коллективы, хедлайнер - ВИА «Волга-Волга». Фестивальное пространство будет заполнено невероятным количеством фотозон для больших и маленьких посетителей, которые позволят не просто сделать незабываемые снимки с этого грандиозного события, но и воссоздадут атмосферу молодого, строящегося и полного надежд Тольятти!

В течение дня от железнодорожного вокзала «Тольятти» и АВТОВАЗа, где в этот день будет проходить День открытых дверей, запустят автобусы, которые доставят посетителей до фестивального пространства. Вход на все события ретро-фестиваля «Жигули» — свободный.

Все новости о фестивале в сообществе в ВК: https://vk.com/retrofestzhiguli 

0+

 

Фото:   администрация Тольятти

 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За один день, в одном месте Вы лично сможете познакомиться с работодателем и выбрать огромное количество вакансий.
25 июня 2024, 14:16
28 июня в Тольятти пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
За один день, в одном месте Вы лично сможете познакомиться с работодателем и выбрать огромное количество вакансий. Новости Тольятти
129
Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова.
21 июня 2024, 16:09
Джаз без границ: популярная британская певица выступит в Тольятти
Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской... Культура
556
В формате дефиле прошла защита дипломных коллекций студентов 4 курса и экзамен для остальных курсов.
21 июня 2024, 15:46
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В формате дефиле прошла защита дипломных коллекций студентов 4 курса и экзамен для остальных курсов. Образование
664
В центре внимания
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
207
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
25 июня 2024  11:50
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
299
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
24 июня 2024  14:18
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
2042
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
705
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
630
Весь список