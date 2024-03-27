Целые сутки ливня: Тольятти полностью залило

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Стало известно о последствиях первого весеннего дождя в Самарской области. Тольятти буквально ушел под воду, пишет 63.ру.

— Вашему вниманию предлагается улица Юбилейная. Вся под водой по капот, машины стоят утопленные со всех сторон! — написал автор видео.

Вода не только заполнила проезжие части, она проникла в общественный транспорт. В тольяттинском автобусе людям пришлось стоять по колено в грязи.

Дальше больше. От потопа не было возможности спастись даже в домах. Кое-где в Автограде залило подъезды.

Такой ливень тянет на рекорд. По данным Приволжского УГМС, 26 марта в области был перекрыт максимум по суточному количеству осадков. Так, в Самаре выпало 22,2 мм, был побит рекорд 1991 года. В Тольятти количество осадков составило 18,3, что перекрывает максимум 1972 года.

И это еще не конец. По данным синоптиков, ливень продлится и в среду, 27 марта. Из-за этого в регионе объявили «желтый» уровень опасности.

Фото: скрин видео «ТОЛЬЯТТИ» / T.me