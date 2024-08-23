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«Тольяттикаучук» приняли участие в экологической акции «Особенности национальной уборки»

22 августа сотрудники «Тольяттикаучука» Группы «Татнефть» приняли участие в акции «Особенности национальной уборки».

В Тольятти экоакция прошла в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова. Cотрудники предприятия высадили несколько десятков саженцев спиреи.

Акция направлена на экологическое просвещение граждан, воспитание бережного отношения к природе, в том числе формирование экологических привычек. «Особенности национальной уборки» проходят как настоящий праздник с уникальными программами, отражающими местные традиции, культуру и национальный колорит.

«Такие экологические акции объединяют горожан, трудовые коллективы позволяют совместными усилиями навести порядок и благоустроить общественные пространства. Силами сотрудников Компании сегодня в парке высажены кустарники спиреи для организации места отдыха на улице в городском техническом музее им. Сахарова. Работники «Тольяттикаучука» по сложившейся традиции с удовольствием участвуют в таких экологических мероприятиях», - отметил руководитель индустриального парка ООО «Тольяттикаучук» Дмитрий Шевелев.