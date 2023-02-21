«Тольяттикаучук» отмечен на федеральном уровне

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Предприятие «Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») победило во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

«Тольяттикаучук» занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

«Оценка нашей работы на таком высоком уровне подтверждает, что деятельность предприятия «Тольяттикаучук» направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, обеспечение социальной защищенности работников и членов их семей, непрерывное профессиональное обучение персонала. Совершенствуя систему безопасности и охраны труда на производстве, мы стремимся к безаварийной работе, развитию способностей работников предвидеть и предотвращать возможные происшествия», - отметил Юрий Морозов.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года. В 2022 году в конкурсе приняло участие 1027 организаций. Победителями и призерами признаны 46 организаций из 29 регионов страны в 15 номинациях.

Данный конкурс способствует выявлению и распространению лучших практик российских организаций по решению социальных задач. В конкурсе представлены такие отрасли как машиностроение, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, энергетика, строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь, образование, здравоохранение и другие, сообщает пресс-служба «Тольяттикаучук».

Фото: пресс-служба «Тольяттикаучук»