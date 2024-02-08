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«Тольяттиазот» помог открыть сенсорную комнату в детском саду «Олимпия»

8 февраля 2024 14:44
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Сенсорная комната предназначена для детей 3-7 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В детском саду №162 «Олимпия» г.о. Тольятти состоялось открытие сенсорной комнаты со специальным оборудованием. Проект дошкольного учреждения получил поддержку «Тольяттиазота» в рамках грантовой программы «Химия добра» в 2023 году.

Сенсорная комната предназначена для детей 3-7 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В настоящее время «Олимпию» посещают более 100 таких воспитанников. Ключевой особенностью проекта является комплексный подход к обучению дошкольников. Специальное оборудование позволяет развивать мелкую моторику, органы чувств и вестибулярный аппарат, а также способствует релаксации и снятию стресса.

Новое развивающее пространство представляет собой две локации: светлую и темную. В первой сосредоточены интерактивные игрушки и  стол для рисования песком. Во второй комнате, которая предназначена для эмоциональной разгрузки детей, — разноцветный аквариум, зеркальные шары и сухой бассейн.

По традиции открытие сопровождалось развлекательной программой с участием талисмана ТОАЗа Толика Азотова и просмотром профориентационных мультфильмов.

«Тольяттиазот» поддерживает детский сад «Олимпия» не в первый раз. В прошлом году с помощью гранта предприятия на его территории была открыта метеостанция

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

За время существования программы «Химия добра» ТОАЗ помог реализовать более 70 проектов на сумму свыше 13 млн рублей. В этом году мы уже объявили новый, седьмой, этап конкурса. Экспертное жюри будет, как и прежде, выбирать особо значимые общественные инициативы, касающиеся образования, волонтерства, культуры и спорта. С 2024 года финансирование проектов-победителей увеличено и составляет от 70 000 до 500 000 рублей.

 

Фото предоставлено пресс-службой ТОАЗа

Теги: Тольятти

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