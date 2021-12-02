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Тольятти вошел в ТОП-10 российских моногородов

2 декабря 2021 19:26
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Дмитрий Азаров принял участие в презентации рейтинга российских моногородов по итогам 2020 года.

В четверг, 2 декабря, были оглашены итоги рейтинга российских моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. Одним из лидеров рейтинга стал крупнейший моногород России – Тольятти. В презентации рейтинга и церемонии награждения принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

О социально-экономическом развитии моногородов и дальнейшей совместной работе по развитию территорий рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

«Среди моногородов видим, что есть те, которые успешно справляются с задачами по диверсификации экономики. Тем не менее, есть моногорода, где ситуация остаётся напряженной. С учетом итогов предыдущей работы важно сфокусировать меры поддержки на таких моногородах, - отметил замминистра экономического развития РФ, - Кроме того, Правительством утвержден ряд новых механизмов, позволяющих регионам реализовать проекты и привлекать инвестиции. Это реструктуризация бюджетных кредитов и замещение коммерческого долга регионов, бюджетные инфраструктурные кредиты. Эти инструменты доступны регионам для развития всех территорий, в том числе для развития инфраструктуры в моногородах».

Итоги работы фонда представила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. 

«Наши моногорода не стоят на месте и с каждый годом становятся все сильнее. Они участвуют в разных прорывных проектах, пользуются не только мерами поддержки Фонда развития моногородов, но и Группы ВЭБ.РФ. Это даёт им новый импульс к развитию, стремление открывать новые горизонты. Наш ТОП-10 городов - это те, на кого нужно ориентироваться. Они смогли преобразить свои территории, сделать их красивыми, интересными, привлекательными для жителей, туристов и инвесторов. И это стало возможным благодаря слаженной работе команды города, региона и Фонда», - отметила Ирина Макиева.

Благодарность за совместную продуктивную работу, этот импульс к развитию, меры поддержки Правительству, Фонду выразил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в работе по развитию моногородов. Ситуация была очень тяжелая, и, если бы не поручение Президента Владимира Владимировича Путина о поддержке моногородов, наверное, многих моногородов сейчас бы просто не было, - обратился к участникам презентации Дмитрий Азаров. - Благодаря поставленной Главой государства задаче, созданию Фонда моногородов и тем мерам поддержки, которые были оказаны, сегодня эти города переживают новое рождение».

Губернатор рассказал о динамике развития крупнейшего моногорода страны – Тольятти. Благодаря деятельности Фонда моногородов, мерам поддержки город преобразился, пережил четвертое рождение.

Новые перспективы для развития моногорода открыло создание в 2016 году ТОСЭРа. ТОСЭР «Тольятти» остается лидером по числу резидентов. Резидентами уже запущено 50 производств, вложено 22 млрд. рублей, создано 7532 рабочих места.

Помимо ТОСЭР в особой экономической зоне Тольятти запущено 13 производств: вложено 19,3 млрд рублей, создано 1887 рабочих мест, и продолжают создаваться новые.

Кроме того, были интегрированы региональные меры поддержки, обеспечивалось сотрудничество региональных и федеральных институтов развития. В Тольятти активно работает бизнес-инкубатор, технопарк «Жигулевская долина», Гарантийный фонд Самарской области, региональный Фонд развития промышленности. В сотрудничестве с федеральными институтами развития – Корпорацией МСП, Фондом развития моногородов, Фондом развития промышленности – была достигнута синергия.

«Конечно, без поддержки фонда, без статуса моногорода это было бы невозможно. Город преображался в эти непростые времена за счёт прямых средств поддержки и выделения средств из федерального бюджета. Я уверен, что работа будет продолжена, накопленный фондом опыт не растеряется, будет обеспечена преемственность. И у нас есть полная уверенность, что те проекты, которые стартовали, благодаря этой преемственности будут реализованы в крупнейшем моногороде в стране», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Еще в одном моногороде Самарской области Чапаевске активно развивается ТОСЭР. Статус резидента уже имеют 13 компаний. В ближайшее время данный статус получит инвестор с проектом по созданию крупнейшего логистического центра Ozon, в рамках которого будет создано более 3400 рабочих мест.

 «Убежден, эти проекты также, как и в Тольятти, дадут новый импульс развития и городским сообществам, и городу в целом, - выразил уверенность Губернатор. - Мы рассчитываем, что для стабильной работы запущенных проектов, новых инвесторов будет рассмотрен вопрос по продлению срока действия ТОСЭРов в моногородах и особых режимов».

В ходе презентации прозвучал вопрос о перспективах развития моногорода Тольятти после завершения строительства моста через Волгу и других инфраструктурных проектов.

«Мы сегодня уже реализуем в Тольятти масштабные проекты инфраструктурного развития. И это не только мостовой переход и строительство 100-километровой трассы Обход Тольятти, которая, конечно же, проходя в непосредственной близости от Особой экономической зоны Тольятти, даст мощнейший импульс развитию всего города. Например, по расчету Минтранса, благодаря появлению нового мостового перехода, который является составляющей международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай, а в соответствии с новой транспортной стратегией еще и маршрута Север - Юг, скорость перемещения грузов из Самары до Москвы сокращается почти в 2 раза. Очевидно, что это даст мощнейший импульс развитию ОЭЗ Тольятти, а значит, и самому городу Тольятти», - рассказал Губернатор Самарской области, отвечая на вопрос.

Глава региона также сообщил, что подходит к завершению строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ Тольятти, и этот реализуемый совместно с Российскими Железными Дорогами инвестиционный проект создает предпосылки для строительства крупного логистического металлургического центра вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом.

«Один проект тянул за собой другой, а появление железнодорожной ветки создаст условия для размещения новых крупнотоннажных производств. Такая цепочка инвестпроектов, над которыми мы работаем по всем направлениям, предопределяет интенсивное развитие Тольятти», - подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщив также о том, что благодаря принимаемым мерам в крупнейшем моногороде страны произошла масштабная модернизация экономики. Это не могло не отразиться на рынке труда. Сегодня количество рабочих мест Тольятти в 2,5 раз больше, чем людей, которые ищут работу.  

 «У Тольятти целый ряд масштабных проектов реализуется уже сегодня. Приезжайте, посмотрите, здесь есть где приложить свои силы, таланты, энергию. Мы ждем энергичных, опытных людей, которые готовы полюбить нашу Самарскую область и Тольятти», - резюмировал Глава региона.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Дмитрий Азаров Тольятти

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