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Резидентам технопарка предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также сервисы поддержки проектов. 
Технопарк «Жигулевская долина» пополнится 20 новыми резидентами
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Технопарк «Жигулевская долина» пополнится 20 новыми резидентами

23 ноября 2021 15:34
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Резидентам технопарка предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также сервисы поддержки проектов. 

Экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова рекомендовал присвоить статус резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» еще 20 инновационным проектам. 

В Самарской области активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», благодаря чему в регионе создаются комфортные условия для бизнеса и развиваются инвестиционные площадки. Одной из них стал технопарк «Жигулевская долина». Важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, является повышение инвестиционной привлекательности региона.

Среди заявок, одобренных экспертным советом, – разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии и других.

«Сегодня «Жигулевская долина» - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, - рассказал министр Богданов. – Сегодня резидентами площадки являются более 250 компаний, для которых здесь созданы все условия для успешного старта, роста и развития». 

Резиденты технопарка реализуют свои проекты в области информационных и телекоммуникационных технологий; энергоэффективности и энергосбережения; космических технологий и транспорта; химии, разработки новых материалов; биотехнологий и медицины. 

Под управлением «Центра инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУЦИК СО), в экосистеме «Жигулевской долины» сформирована группа «точек роста», поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке. 

«Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного Фонда Самарской области и ОАО «Российские железные дороги». Это расширяет возможности для наших резидентов и компаний-субъектов СМСП, и позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытного-промышленного образца и создания полноценного производства.   

Резидентам технопарка предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также сервисы поддержки проектов. 

За каждым инновационным проектом закрепляется проектный менеджер, который разрабатывает стратегию индивидуальных мер поддержки компании для оптимального развития, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Тольятти

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