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Студентка Политеха приняла участие в архитектурном фестивале «Такт»

23 сентября 2022 10:33
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Студентка Политеха приняла участие в архитектурном фестивале «Такт»

В Тольятти создали арт-объекты для парковой зоны

В тольяттинском экологическом парке Шлюзовой завершился Всероссийский архитектурный фестиваль тактического урбанизма «Такт». К нему присоединились студенты и молодые урбанисты, архитекторы и дизайнеры из Самары, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. В их числе была и магистрантка факультета архитектуры и дизайна Самарского политеха Екатерина Чуйкова.

По итогам предварительного онлайн-отбора экспертное жюри выбрало для реализации пять уникальных проектов, направленных на развитие городской среды. В течение шести дней участники, разделившись на команды, работали над созданием своих арт-объектов, которые дополнили пространство парка Шлюзовой. Так, Екатерина Чуйкова совместно с автором проекта - Викторией Корж из Волгограда и другими молодыми архитекторами воплощала в жизнь арт-объектом «VЛюбовь».

– Нам предложили сконструировать арку для выездной регистрации брака, – рассказала студентка Политеха. – В качестве исходного образа мы выбрали треугольник. Его стороны образованы двумя «стремянками», символизирующими путь, который предстоит преодолеть каждому из молодоженов, чтобы объединиться в настоящую крепкую семью. Кроме того, форма объекта напоминает очертания крыши дома, как символ объединения двух семей в одну.

Всероссийский архитектурный фестиваль «Такт» прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Самарской области, администрации города Тольятти и Общероссийской общественной организации «Городские реновации».

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