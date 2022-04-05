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С 4 апреля в Тольяттинском краеведческом музее в активную фазу вошли работы по реконструкции фондохранилищ

5 апреля 2022 11:56
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С 4 апреля в Тольяттинском краеведческом музее в активную фазу вошли работы по реконструкции фондохранилищ.

Напомним, в декабре 2021 года проект «Музейные ценности. Сохраняем для будущего» стал победителем конкурса социальных проектов ПАО "ТАТНЕФТЬ" (Благотворительный фонд «Татнефть» в рамках целевых программ приоритетных направлений благотворительной деятельности ПАО «Татнефть») . Проект направлен на создание в фондохранилищах особого пространства музейной эстетики, где практичность, строгость и современность оборудования не только обеспечивает сохранность предметов, но и подчеркивает красоту музейных экспонатов. 

В рамках проекта уже получены и в течение апреля и мая будут установлены комплексы передвижных универсальных специализированных систем для хранения, изготовленных по индивидуальным чертежам: 

• в хранилище письменно-печатных коллекций (документов, фотодокументов, редких книг, негативов, филателии и т.д., всего более 17 000 экспонатов);

• в хранилище деревянных экспонатов (крестьянский быт, декоративно-прикладное искусство, историко-бытовые предметы – более 2500 экспонатов); 

• в хранилище предметов науки и техники (около 1000 ед.); 

• в хранилище историко-бытовых предметов (около 5 000 экспонатов). 

Реализация проекта позволит музею изменить ситуацию с обеспечением хранения музейных предметов: с одной стороны, 24 500 экспонатов (треть музейного фонда) будут размещены в новом отвечающем всем современным требованиях хранения оборудовании, с другой, наполнение остальных 20-ти фондохранилищ будет также оптимизировано. Так же данное оборудование позволит найти новые решения размещения музейных предметов, где будут учитываться и правила хранения, и возможности «открытого показа» предметов. Тем самым появится возможность расширить программы музея, организуя посещения фондохранилищ небольшими группами экскурсантов.

По окончании работ музей обязательно организует экскурсии в обновленные фондохранилища.

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