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Резидент «Жигулёвской долины» стал финалистом конкурса «Лидеры строительной отрасли»

23 июля 2024 14:29
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Победители конкурса войдут в кадровый резерв управленцев строителей России.

Резидент технопарка «Жигулёвская долина», генеральный директор строительной компании «Возведение» Дмитрий Давыдов вышел в финал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». В 2024 году в конкурсе приняло участие более 18 тысяч человек из 73 регионов РФ. В финал попали всего 150 управленцев, среди которых и наш резидент.

Это открытый̆ конкурс среди представителей̆ отрасли, имеющих опыт работы в государственной̆ или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Он проводится Всероссийским центром национальной̆ строительной политики при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Полуфинал конкурса прошёл в июне. Каждый полуфиналист прошел подготовку и обучающую программу дистанционного образования по управлению.

Дмитрий Давыдов в строительном бизнесе более 10 лет. Строительная компания «Возведение» занимается проектированием, производством и строительством быстровозводимых зданий и сооружений из металлоконструкций для бизнеса.

«Представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе и тем более выйти в финал – это большая ответственность. Наша команда подготовила масштабный проект всероссийского масштаба, который способен улучшить жизнь людей. Любой конкурс позволяет, во-первых, заявить о себе и проверить потенциал, знания, навыки и экспертность. Во-вторых, познакомиться с единомышленниками, с которыми можно совместно реализовать масштабные проекты. Для компании – это статус и достижение новых высот и горизонтов», – прокомментировал Дмитрий Давыдов.

Финалист отправится на очный тур, который пройдёт с 8 по 11 августа в Волгограде. Торжественное награждение победителей̆ состоится на «Волгоград-Арена». Победители конкурса войдут в кадровый резерв управленцев строителей России.

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка

Теги: Тольятти

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