Я нашел ошибку
Главные новости:
Это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3D-проектирования вуза.
Дмитрий Азаров поддержал идею 3D-копирования найденных в регионе артефактов для школ области
По словам президента, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.
Путин заявил о возможности аккуратно снимать ограничения
На сцене Самарского театра оперы и балета этот спектакль можно увидеть 5 февраля и 6 марта.
Спектакль САТОБ «Бахчисарайский фонтан» будет показан на сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска-2021»
Глава региона отметил,что подобная школа для студентов активно работала раньше, и он сам принимал в ней участие, будучи мэром Самары.
Дмитрий Азаров поручил возродить в СО школы студенческого актива
И в свой праздник они продолжают помогать медикам и людям, оказавшимся на самоизоляции или в трудном положении.
«Это моя благодарность России»: пять трогательных историй о том, как и почему студенты работают в волонтерских центрах в регионах
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы.
В Москве покончил с собой актер и стендап-комик Александр Шаляпин
В Самаре сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты.
В Самаре усилен контроль за очисткой кровель от наледи
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.99
EUR 90.41
1.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре пройдут тренинг и круглый стол на тему адаптации и интеграции мигрантов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов

25 января 2021 14:46
95
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.

LADA объявляет о начале приема заказов на новый внедорожник LADA Niva Travel. Автомобиль с постоянным полным приводом, выполненный в новом дизайне, идеально приспособлен как для внедорожного туризма, так и для ежедневных городских поездок. 

О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник на сайте lada.ru или на сайте официального дилера LADA. Выбрав комплектацию на сайте и отправив запрос, будущий владелец получает письмо о подтверждении намерения на указанный им адрес; для подтверждения заказа достаточно сделать клик по указанной ссылке в письме. Дилер немедленно получает письмо и проверяет наличие выбранного автомобиля. После подтверждения наличия высылается ссылка на предоплату. Все платежи осуществляется с помощью сервиса Яндекс.Касса. При онлайн заказе выбранный автомобиль бронируется только на три дня или без лимита по времени при внесении предоплаты в 10 000 рублей. Все покупатели, сделавшие онлайн-предзаказ до официального старта продаж, вместе с автомобилем получат в подарок набор фирменных аксессуаров для бездорожья (коврики, трос, лопата и жидкость для омывателя).

Система подбора и бронирования автомобилей на сайте lada.ru была запущена еще весной 2020 года в период ограничений в связи с угрозой пандемии. В 2021 году, следуя тенденциям и предвосхищая ожидания клиентов, этот сервис был усовершенствован, предлагая качественно новый опыт дистанционных покупок.

LADA Niva Travel – флагман нового семейства внедорожников LADA Niva. Внедорожник предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road, последний отличается штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика, который защищает эмаль кузова в неблагоприятных дорожных условиях.

LADA Niva Travel, компактный и вместительный, комфортный и хорошо оснащенный внедорожник отличается высоким уровнем проходимости. Модель обладает выдающимся для своего класса дорожным просветом – 220 мм. Постоянный полный привод обеспечивает постоянную готовность к преодолению препятствий, равномерное распределение нагрузки на агрегаты автомобиля, и предсказуемое поведение на разных скоростях и на разных покрытиях. Пониженная передача в раздаточной коробке обеспечивает возможность движения в сложных условиях, и с высокой нагрузкой: включение пониженной передачи увеличивает крутящий момент на ведущих колёсах в 2,127 раза и обеспечивает устойчивое движение автомобиля с малой скоростью. Блокировка межосевого дифференциала помогает преодолевать сильно пересечённую местность. Сертифицированный шноркель предотвращает попадание воды во впускной тракт двигателя, и позволяет преодолевать броды глубиной 0,5 метра. Уже в базовой комплектации LADA Niva Travel оснащается стальной защитой картера.

Стартовая стоимость LADA Niva Travel в исполнении Classic – от 747 900 рублей. В состав оборудования входит подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений ISOFIX. Спинка заднего сиденья раскладывается в пропорции 60/40.

Стоимость комплектации Comfort – от 804 900 рублей. Автомобиль оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением. Повышают комфорт охлаждаемый вещевой ящик и подлокотник сиденья водителя с подстаканниками. Версия Comfort Off-road стоит от 844 900 рублей – автомобиль отличается такими опциями как рейлинги, охранная сигнализация и складной ключ центрального замка с дистанционным управлением, обивка потолка черного цвета, противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Максимальная комплектация LADA Niva Travel – Luxe – стоит от 890 900 рублей, В оснащение автомобиля входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол, наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова. LADA Niva Travel в версии Luxe Off-road стоит от 905 900 рублей. Стилевые и функциональные особенности автомобиля – это внедорожные шины, неокрашенный обвес кузова, шноркель, обивка потолка черного цвета, передает пресс-служба АО "АВТОВАЗ.

 

Фото:   пресс-служба АО "АВТОВАЗ

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 21 сентября 2019
Отопительный сезон стартует в Тольятти
11:51 / Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентябряЖКХ
2609
  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 / Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами.Социум
1664
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
3423
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 / В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.Социум
1692
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.Образование
2768
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 / В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования.Образование
2799
  • 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов...Экономика региона
3173
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам.Транспорт
2897
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный.Криминал
2803
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова.Новости Думы г.о. Тольятти
3290
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
3433
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны.Новости Думы г.о. Тольятти
3629
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
2896
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
3922
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля.Новости Тольятти
17105
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
17352
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего...Новости Тольятти
4984
  • 28 сентября 2014
"АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5784
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет.Новости Тольятти
19496
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них.Происшествия
7071
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
12726
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль.Новости Тольятти
6654
"АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя.Новости Тольятти
7417
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал.Криминал
5530
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем.Новости Тольятти
19287
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей.Новости Тольятти
16016
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется.Новости Тольятти
17979
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки.Происшествия
5717
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
6651
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог.Новости Тольятти
18184
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
5650
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
12263
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
10815
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
33346
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
35083
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
34670
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
25 января 2021  10:55 
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы Транспорт
286
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
25 января 2021  10:47 
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области обучаются свыше 170 тысяч человек. Образование
355
В Самарской области прогнозируют сильный туман
25 января 2021  09:39 
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
368
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
24 января 2021  10:46 
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
В ближайшее время ожидается сильный туман, гололёд и налипание мокрого снега. Социум
1444
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
23 января 2021  12:05 
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 35085 человек.  Здравоохранение
2505
Весь список
Акценты
В Тольятти подготовят экскурсоводов
25 января 2021  13:26 
В Тольятти подготовят экскурсоводов
Участники проекта смогут освоить новую профессию «Экскурсовод» и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии. Туризм
163
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
22 января 2021  20:37 
Дмитрий Азаров: «Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года»
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
4996
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
3753
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
5524
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
5990
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
10028
Весь список
Новости Тольятти
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
83
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
3012
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
2742
Весь список