Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов

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LADA объявляет о начале приема заказов на новый внедорожник LADA Niva Travel. Автомобиль с постоянным полным приводом, выполненный в новом дизайне, идеально приспособлен как для внедорожного туризма, так и для ежедневных городских поездок.

О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник на сайте lada.ru или на сайте официального дилера LADA. Выбрав комплектацию на сайте и отправив запрос, будущий владелец получает письмо о подтверждении намерения на указанный им адрес; для подтверждения заказа достаточно сделать клик по указанной ссылке в письме. Дилер немедленно получает письмо и проверяет наличие выбранного автомобиля. После подтверждения наличия высылается ссылка на предоплату. Все платежи осуществляется с помощью сервиса Яндекс.Касса. При онлайн заказе выбранный автомобиль бронируется только на три дня или без лимита по времени при внесении предоплаты в 10 000 рублей. Все покупатели, сделавшие онлайн-предзаказ до официального старта продаж, вместе с автомобилем получат в подарок набор фирменных аксессуаров для бездорожья (коврики, трос, лопата и жидкость для омывателя).

Система подбора и бронирования автомобилей на сайте lada.ru была запущена еще весной 2020 года в период ограничений в связи с угрозой пандемии. В 2021 году, следуя тенденциям и предвосхищая ожидания клиентов, этот сервис был усовершенствован, предлагая качественно новый опыт дистанционных покупок.

LADA Niva Travel – флагман нового семейства внедорожников LADA Niva. Внедорожник предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road, последний отличается штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика, который защищает эмаль кузова в неблагоприятных дорожных условиях.

LADA Niva Travel, компактный и вместительный, комфортный и хорошо оснащенный внедорожник отличается высоким уровнем проходимости. Модель обладает выдающимся для своего класса дорожным просветом – 220 мм. Постоянный полный привод обеспечивает постоянную готовность к преодолению препятствий, равномерное распределение нагрузки на агрегаты автомобиля, и предсказуемое поведение на разных скоростях и на разных покрытиях. Пониженная передача в раздаточной коробке обеспечивает возможность движения в сложных условиях, и с высокой нагрузкой: включение пониженной передачи увеличивает крутящий момент на ведущих колёсах в 2,127 раза и обеспечивает устойчивое движение автомобиля с малой скоростью. Блокировка межосевого дифференциала помогает преодолевать сильно пересечённую местность. Сертифицированный шноркель предотвращает попадание воды во впускной тракт двигателя, и позволяет преодолевать броды глубиной 0,5 метра. Уже в базовой комплектации LADA Niva Travel оснащается стальной защитой картера.

Стартовая стоимость LADA Niva Travel в исполнении Classic – от 747 900 рублей. В состав оборудования входит подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений ISOFIX. Спинка заднего сиденья раскладывается в пропорции 60/40.

Стоимость комплектации Comfort – от 804 900 рублей. Автомобиль оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением. Повышают комфорт охлаждаемый вещевой ящик и подлокотник сиденья водителя с подстаканниками. Версия Comfort Off-road стоит от 844 900 рублей – автомобиль отличается такими опциями как рейлинги, охранная сигнализация и складной ключ центрального замка с дистанционным управлением, обивка потолка черного цвета, противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Максимальная комплектация LADA Niva Travel – Luxe – стоит от 890 900 рублей, В оснащение автомобиля входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол, наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова. LADA Niva Travel в версии Luxe Off-road стоит от 905 900 рублей. Стилевые и функциональные особенности автомобиля – это внедорожные шины, неокрашенный обвес кузова, шноркель, обивка потолка черного цвета, передает пресс-служба АО "АВТОВАЗ.

Фото: пресс-служба АО "АВТОВАЗ