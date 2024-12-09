Нанотехнологии в производстве: компания из Тольятти наращивает мощности с господдержкой

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Компания «М9 Фарм» занимается научными разработками в сфере нанотехнологий, выпуском косметической продукции, и производством оборудования под нужды других предприятий. Динамичному развитию и расширению географии поставок предприятию помогает господдержка.



Успешная реализация инновационных разработок, развитие технологического предпринимательства – важные направления в работе областного Правительства во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. В регионе создана вся необходимая инфраструктура для работы с такими проектами. Получить поддержку на всех этапах разработчики региона могут в технопарке «Жигулевская долина». Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».



«В Самарской области сформирована инфраструктура поддержки инновационных, высокотехнологичных проектов. Мы проводим для наших разработчиков образовательные программы, организуем участие в выставках, помогаем им наладить сотрудничество с крупными индустриальными партнерами, содействуем в привлечении федеральных мер поддержки, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Как пояснил Николай Дарьин, директор ГК «М9 Фарм», работа в сфере высоких технологий предполагает получение определенной разрешительной документации. Компания является резидентом технопарка «Жигулевская долина», где предприятию помогают с процедурами оформления. «Нам помогают в патентовании продукции, регистрации торговых марок, оценках, анализе рынков. Предоставляют содействие во всём, в чем инфраструктура поддержки имеет компетенции и может поделиться с такими компаниями, как мы», - перечислил директор предприятия.



Сегодня мощности производства позволяют выпускать более 1 млн единиц продукции в месяц. ГК «М9 Фарм» работает с крупными российскими компаниями, а также осваивает зарубежные рынки - СНГ, Средняя Азия, Ближний Восток.



«Сейчас нам помогают получить сертификацию «Халяль», чтобы свою продукцию мы могли поставлять на рынки мусульманских стран - там к нашим товарам проявляют большой интерес. Сертификация для этих регионов проходит при содействии регионального Центра поддержки экспорта и структур «Жигулевской долины», – рассказал Николай Дарьин.

В планах у предприятия – расширять товарную линейку и географию поставок.



Фото предоставлено «М9 Фарм»