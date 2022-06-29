Культурно-исторический проект Тольятти получил новое развитие

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Поволжская богатырская застава, расположенная на территории Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова, начала свою работу в новом формате. Благодаря содействию администрации Тольятти проект, реализуемый «Русским культурным центром», получил дополнительные меры поддержки: большую по площади территорию и возможность участия в конкурсах на получение грантов.

Поволжская богатырская застава – это не просто привлекательный для жителей и гостей города объект. В нём органично сочетаются красота русской природы, стародавние традиции и сила богатырского духа. Каждый раз богатырская застава предоставляет своим посетителям возможность совершать удивительное путешествие в далекое прошлое. Сегодня новую интерактивную площадку паркового комплекса с удовольствием посещают взрослые и дети.

- В настоящее время мы активно обустраиваем новую территорию, которая значительно больше той, что мы занимали ранее. Теперь мы можем принимать еще больше гостей, к тому же дополнительно разместим новые интересные локации. Люди часто приезжают к нам семьями, организации записываются на проведение корпоративных мероприятий и экскурсий. Постоянными гостями нашей заставы являются школьники и студенты. Богатырская застава – это и спорт, и игра одновременно, мы учим защищать себя, своих близких и родных, свою Родину, - рассказывает представитель общественной организации «Русский культурный центр» Анатолий Степанов.

По словам Анатолия Владимировича, посетители Поволжской богатырской заставы могут попробовать себя в роли богатыря или поляницы – защитницы Родины. Оказавшись здесь, человек полностью погружается в атмосферу Древней Руси. Здесь можно облачиться в доспехи, принять участие в поединке и целом сражении, пострелять из лука, поупражняться в метании ножей и даже пройти полосу препятствий. В скором времени на территории будет организована поляна для сражения лучников. С каждым годом богатырское движение набирает все большую популярность. Уже сейчас активисты принимают заявки на проведение выездных мероприятий. Показательные выступления и мастер-классы доступны жителям Тольятти, Ставропольского района и других регионов России.

- Новая площадка, где разместились богатыри, в два раза больше прежней. Это позволит разместить новые стилизованные объекты и проводить полюбившиеся гостям мероприятия на еще более высоком уровне. Это пространство мы будем развивать, посетителей ждет много нового и интересного, - отметил директор Паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова Дмитрий Никитин.