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Экспресс-тестирование на ВИЧ в Тольятти проведут 3 июня

3 июня 2021 09:54
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Экспресс-тестирование на ВИЧ в Тольятти проведут 3 июня

Проект «Тест для победы» (реализуется на средства Фонда Президентских грантов) проводит совместно ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» бесплатное, анонимное, моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

3 июня 2021 г. с 10:00 до 14:00 по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводское шоссе, д. 6, ТРК Парк Хаус будет находится Тест-мобиль, где любой желающий сможет пройти тестирование на наличие этой инфекции. Так же консультанты проекта ответят на вопросы и расскажут о рисках, которые могут привести к заражению ВИЧ.

В России сейчас проживает более миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. Благотворительная организация «Новый век» уже более 20 лет помогает людям сохранить здоровье и обеспечивает доступ к тестированию на ВИЧ. Только за этот год в рамках проекта «Тест для победы» мы протестировали более 6 000  человек.

Теги: ВИЧ Тольятти экспресс-тест

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