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С конвейера автомобильного завода LADA Ижевск сошла 600-тысячная LADA Vesta. Юбиляром стал LADA Vesta SW Cross синего цвета «дайвинг» в комплектации [BLACK], которая предусматривает окраску крыши и корпусов зеркал в черный глянец. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач.

600-тысячная LADA Vesta отправится на экспорт в Республику Беларусь, в дилерский центр LADA, расположенный в

Гомеле.

Производство LADA Vesta SW Cross стартовало в сентябре 2017 года, и к настоящему моменту изготовлено более 100 000 таких автомобилей. Модификация SW Cross, объединяющая экспрессивный дизайн, ходовые качества кроссовера, практичный и вместительный тип кузова, является самой популярной в семействе LADA Vesta после седана, передает пресс-служба АВТОВАЗа.

Фото: пресс-служба АВТОВАЗа