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4 сентября Тольяттинский театр кукол откроет свой новый 49-й театральный сезон

31 августа 2021 12:30
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4 сентября Тольяттинский театр кукол откроет свой новый 49-й театральный сезон

4 сентября Тольяттинский театр кукол откроет свой новый 49-й театральный сезон премьерным спектаклем «На арене – Гоша!» М.Горская  0+  в постановке главного режиссёра театра Янины Дрейлих.

Художники-постановщики – Яна Плотникова и Денис Токарев, композитор – Эдуард Тишин, хореограф – Виктория Сердюкова, художник по свету – Юлия Стыдова, звукорежиссёр – Николай Косарев.

Артисты-исполнители: Ирина Шарапова, Светлана Бабикова, Олег Лактионов, Александр Кочудаев и Сергей Угрюмов.

Увлекательная история о медвежонке Гоше и о его заветной мечте – стать настоящим артистом цирка, таким же, как его знаменитый Дедушка.

Малыш Гоша придумал сложный цирковой трюк, с которым он хочет попасть в программу гастрольных выступлений и поехать туда вместе со своим дедом – Великолепным Гошей.

Как же стать знаменитым  артистом цирка? Как преодолеть страх? 

Ответить на эти вопросы помогут добрые и мудрые наставники (цирковые актёры), которые знают секреты мастерства и, конечно, поделятся ими с начинающим артистом.

«Спектакль «На арене – Гоша!» - яркий, красочный и музыкальный, с захватывающим сюжетом и большим количеством кукольных персонажей.

Эта постановка о становлении юного артиста и преодолении страхов, и сомнений будет очень интересна и полезна для наших маленьких зрителей и взрослых. Она  рекомендована для семейного просмотра.

Перед спектаклем (в фойе театра) – театрализованное представление «Дом, где живут сказки», посвящённое открытию 49-го предъюбилейного театрального  сезона  (режиссёр-постановщик – И.Баклагина), а в завершение торжества пройдёт традиционный парад – алле артистов с куклами.

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Теги: открытие сезона театр кукол Тольятти

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