Живи, источник: волонтеры Куйбышевского НПЗ приняли участие в акции «Родники Самарской области»

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Экологический десант «высадился» неподалеку от Новокуйбышевска – в селах Семеновка и Воскресенка.

В канун Дня эколога нефтепереработчики посетили родник в селе Семеновка и провели субботник на берегу родникового озера в селе Воскресенка. Экологическая акция «Родники Самарской области» проходит второй год подряд – трудовые коллективы предприятий, общественники и эксперты в ходе экспедиции выявляют заброшенные природные источники и облагораживают уже известные.

В этом году в мероприятии по обследованию и сохранению родников, кроме Куйбышевского НПЗ, приняли участие еще два предприятия компании «Роснефть»: Новокуйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский завод масел и присадок. По итогам акции собрано и вывезено более 45 кубометров бытового и природного мусора. Акция становится традиционной: в прошлом году нефтяники-волонтеры очистили и облагородили 15 родников в трех муниципальных районах Самарской губернии.