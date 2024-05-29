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Жители Самарской области стали чаще говорить через VoLTE и VoWiFi

29 мая 2024 14:12
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В компании фиксируют и рост общей продолжительности разговоров в обеих технологиях.

Технологии VoLTE и VoWiFi* от билайн, заработавшие в Самарской области в 2022 году, становятся все популярнее у жителей региона. По данным мобильного оператора, количество активных пользователей первого сервиса выросло на 18% год к году, а второго – на более чем 55%**.

В компании фиксируют и рост общей продолжительности разговоров в обеих технологиях. Так, через VoLTE только за первые четыре месяца этого года клиенты проговорили более 245 млн минут. Что касается VoWiFi, то общее количество проговоренных минут через этот сервис с января по апрель 2024 года превысило 10 млн.

Напомним, VoLTE и VoWiFi – это технологии, повышающие качество телефонных разговоров и обеспечивающие быстрое соединение. При этом каждая из них обладает и дополнительным преимуществом.

Так, с помощью VoLTE жители могут продолжать пользоваться мобильным интернетом даже во время телефонного звонка: проверять почту, загружать видео, получать сообщения в мессенджерах или заказывать такси. Кроме того, VoLTE создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее.

В свою очередь, сервис VoWiFi позволяет совершать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Благодаря этому клиенты могут оставаться на связи даже в местах, где прохождение сотового сигнала может быть затруднено, – в подвальных и цокольных помещениях, на подземных парковых и верхних этажах высотных зданий. Это, в свою очередь, способствует и увеличению безопасности, так как абоненты смогут связаться с близкими или вызвать специальные службы в случае необходимости.

«Технологии VoLTE и VoWiFi работают в области уже два года, и за это время успели показать отличные результаты. Ежемесячно мы наблюдаем как рост количества пользователей, так и увеличение общей продолжительности разговоров. Это говорит о том, что эти сервисы действительно стали востребованными у жителей, и они активно пользуются их преимуществами. Отдельно отмечу, что обе услуги совершенно бесплатные и поддерживаются большинством смартфонов – клиенту нужно только подключить их в настройках своего телефона, нажав соответствующую кнопку», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Помимо VoLTE и VoWiFi билайн реализует целый ряд инновационных решений, которые дают возможность клиентам оператора оставаться на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»***. Подробнее об этом читайте здесь.

*VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE. VoWiFi – Voice over Wi-Fi – голос через Wi-Fi. Подробнее об услугах и смартфонах, поддерживающих эти сервисы, читайте на beeline.ru

**В тексте использовались данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за апрель 2023 – апрель 2024 гг.

***Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

 

Фото:   freepik.com

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