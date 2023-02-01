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Жители Самарской области смогут использовать новый сервис бесконтактной оплаты

1 февраля 2023 14:27
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МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay.

МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay. Жители Самарской области смогут им воспользоваться с марта. Он будет доступен абонентам всех мобильных операторов и клиентам российских банков.

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль - стикер Pay Tag. Его можно наклеить на телефон или чехол и использовать для оплаты в любых терминалах бесконтактной оплаты пластиковыми картами. В приложение МТС Pay можно добавлять карты разных банков, в перспективе не только системы “МИР”, но и других платежных систем.

Уже сейчас самарцы могут оставить предзаказ на NFC-модуль на сайте. МТС Банк будет отправлять пользователям SMS о готовности Pay Tag. В магазинах МТС для жителей Самарской области и других регионов России модули появятся в начале марта, а с начала февраля стартовая серия Pay Tag будет доступна в Москве.

 

Фото:   пресс-служба МТС

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