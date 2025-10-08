«Жигулёвская долина» вновь заняла II место Национального рейтинга технопарков

80

Технопарк «Жигулёвская долина» в сфере высоких технологий укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге технопарков России. Результаты XI рейтинга были обнародованы в среду, 8 октября, на площадке Московского международного инвестиционно-промышленного форума.

«Наша цель – привлекать частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций», – отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Рейтинг с 2015 года ежегодно проводит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ. В 2025 году эксперты Ассоциации допустили к рейтингу и оценили более 40 технопарков из 23 регионов.

«Наш технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» снова в тройке лучших в стране. И это не только признание эффективности технопарка, но и показатель зрелости всей инновационной инфраструктуры региона, которая сегодня является реальным драйвером экономики и точкой притяжения перспективных технологических проектов. Спасибо федеральным коллегам за высокую оценку, а всей нашей команде – за слаженную работу», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В этом году была обновлена методика рейтинга: особое внимание уделили опыту и квалификации управляющих компаний, привлечению государственной поддержки и наличию научно-производственных центров, в том числе в сфере беспилотных авиационных систем.

«Формирование итогов ежегодно осуществляет экспертный совет, в который входят представители федеральных министерств, институтов развития и экспертного сообщества. Это позволяет отражать объективную картину развития технопарков в России. В этом году методика дополнена критериями, которые учитывают современные вызовы – от низкоуглеродного развития до цифровизации и новых технологических направлений», – отметил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Напомним, что в 2023 году «Жигулёвская долина» завоевала первое место Национального рейтинга, ещё трижды технопарк был в топ-3 – «серебро» рейтинга-2025 повторяет успех 2024 года.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнёром Агентства по технологическому развитию, региональным представителем Фонда содействия инновациям.

«Жигулёвская долина» регулярно входит в национальный рейтинг технопарков и занимает призовые места, что является важным показателем устойчивого развития и высокой конкурентоспособности, – отметил директор ГАУ «ЦИК СО» – управляющей компании технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. – Это свидетельствует о стабильной эффективности управленческих решений, успешной реализации инновационных проектов и способности технопарка формировать сильную экосистему для технологического предпринимательства. Технопарк не только удерживает лидерские позиции, но и подтверждает свою значимость для национальной экономики, являясь примером для других инновационных площадок и привлекая внимание инвесторов, резидентов и партнеров».

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»