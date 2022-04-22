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Жигулевская ГЭС ведет пропуск весеннего половодья

22 апреля 2022 11:32
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Жигулевская ГЭС ведет пропуск весеннего половодья

В целях обеспечения работы Жигулевского гидроузла в режиме спецпопуска, установленного Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы), 21 апреля Жигулевская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») открыла водосливную плотину. В соответствии с указанием Росводресурсов, среднесуточный суммарный сбросной расход воды через Жигулевский гидроузел 21 апреля составит 12000+500 м3/с, в том числе через водосливную плотину Жигулевской ГЭС ожидается среднесуточный расход - 150 м3/с, сообщается на сайте ГЭС.

Затворы водосбросной плотины, в соответствии с инструкцией «По регулированию весеннего половодья и пропуску паводка через сооружения Жигулевской ГЭС», поднимаются постепенно в несколько этапов. 21 апреля был выполнен подъем трех затворов на минимальную отметку, такой расход будет поддерживаться 8 часов. В дальнейшем пропуск воды через водосливную плотину будет увеличиваться. В соответствии с графиком обеспечения режима спецпропуска, установленного Росводресурсами, максимальные среднесуточные расходы воды (суммарные через гидроагрегаты и водосбросы) через Жигулевскую ГЭС к 26 апреля достигнут 26000 м3/с. Далее, по предоставленному предварительному Росводресурсами графику, с 1 мая начнется плавное снижение расхода воды, а с 6 по 25 мая станция будет пропускать среднесуточно через гидроузел 18000+500 м3/с.

«Жигулевская ГЭС встречает половодье 2022 года в штатном режиме. В работе находятся 20 гидроагрегатов станции. Специалисты ГЭС ведут круглосуточный контроль за изменениями гидрометеорологической обстановки. По данным водопоста г. Тольятти, отметка уровня воды верхнего бьефа на 8 часов утра 21 апреля 2022 составила 51,98 м, свободный объем водохранилища 6,07 км3», - отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока Волги и играет особую роль в обеспечении режима специального весеннего пропуска в низовья реки. Режим работы Куйбышевского гидроузла в период половодья устанавливается, прежде всего, с целью обеспечения специального попуска в нижний бьеф Волгоградского гидроузла в интересах рыбного и сельского хозяйства. Регулирующая роль Куйбышевского водохранилища особенно высока в маловодные годы.

Весенний паводок - это период повышенной нагрузки, как на оборудование, так и на персонал, который должен обеспечить безопасность населения и надежность эксплуатации гидростанции. Все оборудование ГЭС полностью готово к приему «большой» воды.

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