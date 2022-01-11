Железнодорожный переезд в районе поселка Зубчаниновка будет временно закрыт

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В связи с проведением ремонтных работ на участке Смышляевка – Безымянка с 22:00 11 января до 07:00 12 января 2022 года (время местное) будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка.

Для оповещения жителей на переезде размещена информация о закрытии переезда и установлены знаки объезда.

Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1118 км станции Смышляевка.

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства, планировать свою поездку заранее и использовать объездные пути.

Фото: КбшЖД