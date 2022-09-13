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Зеленый свет дает РЖД самарским предпринимателям

13 сентября 2022 16:42
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Программа бесплатна для участников и предоставляет ряд возможностей.

Шанс презентовать свои инновации, апробировать их в рекордные сроки на площадке РЖД, запустить пилот и заключить контракт на поставку продукции появился у предприятий и организаций Самарской области благодаря акселератору РЖД 2022.

Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и платформа по развитию корпоративных решений GenerationS запустили акселератор РЖД по направлениям «Пассажирский комплекс» и «Технологическая независимость» при содействии Агентства стратегических инициатив.

Российские железные дороги и их партнеры, среди которых ГазпромТранс, Почта России, Северсталь, dpd, FESCO и другие, ищут компании, способные предложить и развивать технические решения по более чем 30 различным направлениям.  Ключевые востребованные сферы: комплексные системы; ИT-решения; сервисы, услуги; технологии и технические средства; технологии импортозамещения.

Программа бесплатна для участников и предоставляет ряд возможностей.

«Акселерационная программа РЖД – это прекрасная возможность предложить свои решения и начать сотрудничество с одной из крупнейших корпораций страны. ОАО «РЖД» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний, является одним из связующих звеньев экономики и стратегическим индустриальным партнером экосистемы инноваций Самарской области, стабильно поддерживающим проекты из «Жигулевской долины».Подобные инициативы очень важны для инновационного бизнеса, потому что задача любого стартапа – перевести идею в стадию внедрения и коммерциализации», – подчеркнул управляющей компании технопарка «Жигулевская долина», директор ГАУ «ЦИК СО»  Александр Сергиенко.

По его словам, такие акселераторы позволяют малым инновационным компаниям получить бесценный опыт взаимодействия с крупнейшим перевозчиком страны, понять его запросы, потребности, а также формат возможного сотрудничества.

«Инноватор получает экспертизу, подтвержденную репутацией компании, а также возможность тестирования своих технологий и разработок на поле РЖД, – отметил Александр Сергиенко. – Крупный индустриальный партнер, в свою очередь, получает готовое инновационное решение под свой конкретный запрос, которое можно внедрить в кратчайшие сроки».

Благодаря программе у разработчиков не только появляется шанс запустить пилот, но и заключить контракт на поставку своей продукции с РЖД, а также ее крупнейшими партнерами. 

Чтобы принять участие в акселераторе, компания (юридическое лицо)  должна предложить экспериментальный образец для испытания его на полигоне или в лабораториях Всероссийского Научно-Исследовательского Института Железнодорожного Транспорта.  В рамках программы компания получит ускоренный допуск к испытаниям уже к концу 2022 года, обычно этот процесс занимает от полугода.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте акселератор РЖД.

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