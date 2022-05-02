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Заявки европейских потребителей на российский газ к 2 мая выросли и составляют 98,96 млн кубометров, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Сам транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, передает ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей - 98,96 млн куб. м на 2 мая", - сказал он.

В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн куб. м в начале марта.

В минувшее воскресенье объем заявок составлял 97,2 млн куб. м, что ниже поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн куб. м в сутки). В последнее время Европа снизила закупку газа у России на фоне снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления в регионе.

Фото: ТАСС