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Завод «Балтика-Самара» озвучил данные о налоговых отчислениях в бюджет Самарской области. За годы присутствия в регионе компания пополнила его казну более чем на 100 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк побывал на площадке завода и поздравил коллектив компании с юбилеем со дня ее основания. «От имени губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, от Правительства региона и от себя лично поздравляю руководство и весь коллектив крупнейшей в стране пивоваренной компании «Балтика» с 35-летием со дня ее основания, - обратился к присутствующим Павел Финк. - Уже 22 года компания успешно работает на территории Самарской области, является системообразующим предприятием, входит в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков региона и возглавляет рейтинг экспортеров напитков».

Зампред областного правительства, курирующий перерабатывающую промышленность, также вручил почетные грамоты сотрудникам предприятия.

Завод продолжает динамичное развитие: в его модернизацию будет вложено более 2 млрд рублей. В первую очередь, инвестиции планируется направить на обновление производств и реализацию стратегии развития собственных брендов продукции.

«Для нас юбилейная дата – это еще одна возможность отметить вклад компании и сотрудников в развитие пивобезалкогольной отрасли и регионов присутствия наших заводов. Исторически пивовары занимали особое место в общественной и экономической жизни Самарской области, и наша компания является достойным продолжателем этих традиций, развивая технологический, кадровый потенциал отрасли, являясь стратегически важным предприятием для региональной экономики», - подчеркнул директор завода Олег Рукин.

В Самарской области компания работает с 2003 года. В этом же году стартовало сотрудничество с Самарским государственным техническим университетом, где начали подготовку специалистов бродильных производств. Завод также является одним из родоначальников промышленного туризма в регионе.

Благоприятный инвестклимат в регионе создается в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.