Zara будет работать под названием «Новая мода»

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Магазины бренда Zara продолжат работу в России, но под названием «Новая мода» (New fashion), сообщают «Известия» со ссылкой на источник. По его словам, планируется открытие четырех магазинов. Ожидается, что в них будут присутствовать не все коллекции бренда. Российский офис продолжит работу, но под руководством ливанского бизнесмена.

Испанская fashion-группа Inditex (включает Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) сообщила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. В стране работало 502 ее магазина. «Ъ» сообщал о планах Inditex передать российские активы партнерам из дружественной страны. Испанская газета Cronica Global писала, что Inditex может передать российский бизнес ливанской группе Azadea.