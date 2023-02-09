Запуск «Союза-2» с Байконура дал старт пусковой кампании РКЦ «Прогресс» 2023 года

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9 февраля 2023 года в 09 часов 15 минут по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22».

Пуск ракеты-носителя прошел в штатном режиме. Ракета-носитель «Союз-2.1а» разработана и изготовлена в АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» доставит на Международную космическую станцию более 2 500 кг грузов, в том числе топливо для дозаправки станции, запасы питьевой воды, азот и различное оборудование и материалы.