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За первый год курсирования в Самарской области «Ласточка» перевезла порядка 900 тысяч пассажиров

14 июня 2022 14:49
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В ближайших планах продлить маршрут до станции Тольятти.

Первый электропоезд «Ласточка» вышел на маршрут Самара – Жигулёвское Море Куйбышевской железной дороги 11 июня 2021 года, с осеннего сезона электропоезд начал курсировать уже по удлинённому маршруту – от Самары до станции Жигулёвск. В ближайших планах продлить маршрут до станции Тольятти.

За год услугами «Ласточки» воспользовались около 900 тыс. пассажиров. 

Ежедневно электропоезда совершают по четыре рейса из Самары и со станции Жигулевск. Расписание разработано специально для удобства пассажиров: первый электропоезд отправляется утром, последний – поздно вечером. В пути следования «Ласточка» останавливается на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая, а преодолевает все расстояние всего за 1 час 44 минуты.

В честь годовщины с момента запуска «Ласточки» с 11 по 30 июня на Куйбышевской  железной дороге объявлен творческий конкурс среди пассажиров  на лучшее фото современного пригородного электропоезда и лучший видеоролик о «Ласточке» в формате клипа продолжительностью до одной минуты.

Участникам необходимо разместить у себя на странице в соцсетях видео или фото с «Ласточкой», указав ссылку на группу КбшЖД и хештеги #Ласточкойбыстрее и #конкурсласточкакбш. Победителя выберут путём открытого голосования. Авторов лучших работ ждут корпоративные сувениры, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото из открытых источников

 

 

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