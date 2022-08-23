Яндекс собирается выпускать различную бытовую технику под собственными брендами

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Яндекс.Маркет подал заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков Tuvio и Vionic, сообщает iphones.ru со ссылкой на CNews.

Под этими брендами компания собирается выпускать различную бытовую технику.

"В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например холодильники, стиральные машины и чайники. Commo, Tuvio и Vionic продолжают линейку собственных торговых марок Яндекс.Маркета", - Яндекс.

Заявки на Vionic и Tuvio были поданы в июле и августе соответственно. Пока что они находятся на рассмотрение Роспатента.

Ранее Яндекс начала продавать собственные аксессуары для смартфонов под брендом Commo.

Фото: iphones.ru