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Wildberries повысил плату за возврат товара, за которым не явился клиент

20 марта 2025 13:33
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Wildberries повысил плату за возврат товара, за которым не явился клиент

Маркетплейс Wildberries повысил плату за заказ, за которым клиент не пришел в пункт выдачи. Эта сумма увеличится до 200 рублей, сообщила ТАСС пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ во вторник, 18 марта.

До этого плата за возврат товара, который не забрали, составляла 100 рублей. По сообщению компании, увеличение списания за отправку покупки назад позволит улучшить работу доставки маркетплейса. Изменения также приведут к уменьшению числа невостребованных заказов и исключат лишние передвижения товаров на этапе доставки.

«Отметим, что количество таких возвратов на платформе не превышает 1% от общего объема», — говорится в заявлении объединенной компании Wildberries и Russ.

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