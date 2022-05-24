Wildberries опроверг введение "массовых штрафов" за возврат товаров

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Онлайн-ритейлер Wildberries опроверг появившиеся в СМИ сообщение о введении "массовых штрафов" за возврат товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Утверждения о том, что это "массовый штраф" является недостоверной информацией", - говорится в сообщении компании.

Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона, уточняют в компании.

Не соответствуют действительности утверждения о том, что Wildberries взимает плату за возврат бракованных вещей. Как и прежде, покупатели могут вернуть их при наличии производственного брака без дополнительной оплаты. Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки, добавляют в компании.

Кроме того, оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов. Это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фэйковых аккаунтов, с которых заказываются крупные партии товара, но не выкупаются, что приводит к убыткам предпринимателей, отмечают в Wildberries.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости