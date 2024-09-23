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Wi-Fi в самолетах российских авиакомпаний может появиться в 2027-2028 годах

23 сентября 2024 18:18
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Возможно, даже бесплатный

Wi-Fi в самолетах российских авиакомпаний может появиться в 2027-2028 годах, сообщил генеральный директор Аэрофлота Сергей Александровский со ссылкой на данные Минцифры, передает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

Возможно, эта услуга будет предоставляться бесплатно.

Коллеги из Минцифры обещали в 2027-2028 годах. Безусловнёо, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят. Востребованная услуга. Еще бы хотелось, чтобы она для пассажиров была бесплатной, как это сейчас во всем мире реализуется.

Сергей Александровский, гендиректор Аэрофлота

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Wi-Fi в российских самолетах появится в 2028 году. Для этого на орбиту будет выведена группировка спутников.

 

Фото:   freepik.com

 

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